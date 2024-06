Iz puljske luške kapitanije so v ponedeljek za hrvaško tiskovno agencijo Hina pojasnili, da se je onesnaženje morja zgodilo na območju kampa Stupice v Premanturi. O vzrokih onesnaženja niso želeli ugibati do rezultatov analize, so pa pojasnili, da gre za ogljikovodikove snovi, ki so prišle z morja.

V nedeljo je bilo na terenu okoli sto gasilcev in pripadnikov pristojnih služb, ki so postavili 800 metrov zaščitnih pregrad.

Stanje v Stupicah je bilo po besedah župana občine Medulin Ivana Kirca v ponedeljek že veliko boljše, čiščenje pa se nadaljuje tudi danes.

Kirac je še opozoril, da kopanje odsvetujejo, dokler ne bodo očistili zaliva in opravili analize morske vode. Poudaril je tudi, da onesnaženje ni doseglo bližnjih otokov.