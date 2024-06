Kakšno je pri vas vznemirjenje pred začetkom evropskega prvenstva v Nemčiji?

Čeprav komaj čakam, da se tekmovanje začne, sem dokaj miren. Super je, ker je bilo delo poplačano z rezultatom. Sem zgolj predsednik NZS, rezultate pa so naredili igralci in njihovo strokovno vodstvo.

Pot do turnirja je bila zahtevna. Selektor Kek je bil neuspešen v dveh kvalifikacijskih ciklusih, zato sta bila oba pod plazom kritik. Kaj je odločilo, da niste zamenjali Keka?

Tako kot v poslovnem svetu, tudi v športu delam dolgoročno. Pogoste menjave trenerjev ne prinašajo rezultata. Videl sem, da dela dobro, da je smer prava, da se oblikuje ekipe, da se je popravilo vzdušje. To je bil temelj, da smo upali, da se bodo stvari obrnile nam v prid.

Kaj premore Kek, kar nimajo selektorji, ki so bili pred njim?

Kek ima dober pogled na igro in sestavo ekipe. Zelo dobro predvideva, kaj se lahko zgodi. Zanj je zelo pomembno vzdušje v ekipi in zaupa igralcem.

Je bil prelomni trenutek za sedanjo generacijo poraz 1:4 s Srbijo v ligi narodov v Beogradu, ko je kazalo, da slovenskemu reprezentančnemu nogometu ni več pomoči.

Ne. Veliko so govori o tej tekmi, ki je bila slaba. V vsakem ciklusu se zgodi takšna tekma. Fantje so dozoreli, dolgo časa igrajo skupaj, začutili so zanesljivost in kontinuiteto dela. Odločilni so bili njihova kakovost, odnosi znotraj reprezentance in vzdušje.

Najbolj ste verjetno uživali po zmagi proti Kazahstanu na zadnji tekmi kvalifikacij. Baje ste bili na tekmi tako nervozni, da ste za koleno grabili predsednika Uefa Aleksandra Čeferina?

Že ko smo šli na prvo tekmo v Kazahstan, smo prišli do sklepa, če zmagamo v Astani, se bo reprezentanca uvrstila na evropsko prvenstvo. Nato je prišel poraz na Finskem, kjer smo bili po igri veliko boljši, a smo doživeli poraz, vendar smo vseskozi verjeli, da nam bo uspelo. Bilo je nekaj zelo nervoznih tekem, predvsem proti Finski in Severni Irski doma, ki sta bili prelomni, zato sem verjetno nekajkrat prijel ali udaril po nogi predsednika Uefa Čeferina. Upam, da mi ni zameril.

Pred vsako tekmo reprezentance se spustite ob igrišče, da pozdravite igralce, ko zaključijo ogrevanje. Je to zaradi vraževernosti?

Ne gre za vraževernost, ampak odnos, ki ga imam z igralci in strokovnim vodstvom. Čutim se del njih.

Kakšno Slovenijo pričakujete na evropskem prvenstvu?

Glede na zelo močno skupino pričakovanja ne morejo biti super optimistična, ampak tudi pesimisti nismo. Idealen scenarij je osvojitev štirih točk, morda bodo za osmino finala dovolj tri, kar pa v tako zahtevni skupini ne bo enostavno. Če bo Slovenija glede na kakovost, ki jo premore, samozavestna, se lahko zgodi marsikaj. 90 odstotkov Slovencev ima v glavi scenarij, točka na prvi tekmi proti Danski in zmaga proti Srbiji. To bi bila lažja pot, a Slovenija je na vseh dosedanjih tekmah proti Angliji igrala dobro, zato nismo brez možnosti za ugoden izid. Tudi razpored je idealen.

Kako zahteven logistični izziv je za NZS nastop v Nemčiji?

Ker je prizorišče blizu, vse skupaj ni tako zahtevno, kot je bilo svetovno prvenstvo 2010 v Južni Afriki. Ker se je selektor odločil, da bodo vse priprave opravili na Brdu pri Kranju, je bilo veliko bolj enostavno. Izbira Wuppertala za bazo v Nemčiji je bila prepuščena strokovnim službam NZS. Ne morem reči, da so stvari lahke, a niso prezahtevne.

Zanimanje navijačev za prvenstvo je ogromno. Koliko prošenj ste vi osebno prejeli za vstopnice za tekme slovenske reprezentance ?

Klice prejemam že od žreba v Hamburgu. Število klicev je neverjetno in čeprav je prvenstvo pred vrati, ne ponehajo.

NZS je za uvrstitev na EP iz blagajne Uefa prejela 9,3 milijona evrov. Kako zahtevna so bila pogajanja z igralci za delitev tega zaslužka?

Odkar sem predsednik NZS, so bili vsi dogovori z igralci o premijah sklenjeni v treh do petih minutah. Ko bomo odbili stroške za priprave in bivanje v Nemčiji, bo igralcem pripadla polovica zaslužka. Kako si ga bodo razdelili, se bodo dogovorili med seboj. Ne vem še, koliko bo stroškov, za zadnje svetovno prvenstvo v Južni Afriki so bili 1,7 milijona evrov. Ta generacija igralcev ni zahteven pogajalec, ampak kaže izjemno pripadnost reprezentanci in denar ni v ospredju.

NZS je po višini proračuna najbogatejša panožna zveza v Sloveniji. Letošnji bo zaradi evropskega prvenstva rekordnih 30 milijonov evrov.

Minulo leto smo končali na malo manj kot 27 milijoni evrov. V običajnih letih, ko ni nastopa na velikem tekmovanju, je proračun okrog 20 milijonov evrov.

Kakšno korist bodo imeli klubi od nastopa Slovenije na EP?

Pričakovanja so vedno velika. Na zadnjem izvršnem odboru smo med vse slovenske klube razdelili 470.000 evrov.

Vi trdite, da slovenski ligaški nogomet napreduje, mnogi se ne strinjajo.

Za mojo trditev je več argumentov. Slovenski klubi se uvrščajo v različna evropska tekmovanja. Raste vrednost slovenskih igralcev, ki odhajajo v tujino. Če bi bil slab, Mura v konferenčni ligi ne bi premagala Tottenhama. Mlade reprezentance še nikoli niso bile tako konkurenčne v kvalifikacijah za velika tekmovanja. Če bi bila liga slaba, to ne bi bilo možno. Čeprav so kritike, je delo v slovenskem nogometu dobro in predano.

Kje so največje rezerve?

V organizaciji klubov in boljši izobraženosti kadra, ki v njih delujejo.

Minula sezona v domačih tekmovanjih je bila burna. Veliko hrupa je bilo okrog Rogaške, zlasti glede licence, ter Maribora po aferi topovski udar, zato so v Ljudskem vrtu na steber prilepili celo tiralico za vami.

V nogometu je za vse, kar je narobe v zvezi z NSZ, kriv predsednik. Prekrškov ne dela NZS, ampak njeni organi sprejmejo ustrezne sankcije. Rogaška je celo leto delovala kot 'one man band'. NZS jim je nudila pomoč, da odpravijo pomanjkljivosti, a jih niso, ampak so vso sezono javno nastopali in blatili NZS in ligo, niso pa naredili nič, da odpravijo stvari, ki so nujne za pridobitev licence. Licenčni organ je klubu izdal odločbo, naj jo pokažejo javnosti, saj se v njej jasno vidi, kakšne so bile kršitve. NZS odločbe ne more pokazati, ker je postopek v teku. Izjemno spoštujem NK Maribor, njegove dosežke in njegovo veličino. Ne le po športnih dosežkih, ampak tudi po organizaciji spada med normalne evropske klube. NZS ne more mimo kršitev na tribunah. Namesto, da bi vsi deležniki v nogometu obsojali takšno početje, nekateri v tem ne vidijo nič slabega, kar je zelo narobe. Za vse, kar ne deluje v klubih, je vedno kriva NZS.

Ali ste prejeli kakšne grožnje?

Jaz osebno ne.

Predsednik NZS ste osem let. Kdaj v mandatu ste najbolj trpeli?

Bilo je veliko težkih trenutkov. Vsaka tekma reprezentance ali kluba, ki nas oddalji od uvrstitve v nadaljevanje tekmovanj, je slaba izkušnja. Nastope klubov doživljam enako kot reprezentanco. Zelo težko je bilo, ko smo v konferenčni ligi izpadli v najnižjo skupino D. Iz tega smo se morali pobrati. Naredili smo veliko strateških potez in kratkoročnih odločitev, da se je krivulja dvignila. S klubskimi, predvsem pa reprezentančnimi uspehi je nogomet znova postal prvi šport v državi.

Boste na letošnjih volitvah znova kandidirali za predsednika NZS?

V dveh mandatih sem se iztrošil. Funkcija je volonterska, dejansko pa je to še ena služba. Glede na moje obveznosti v podjetju bo potreben temeljit premislek. Odločitev bom sprejel po evropskem prvenstvu.

Uspešni v poslovnem svetu in predsednik največje panožne športne zveze. Ali imate še kaj čas za igranje tenisa, ki je vaša velika strast?

Na teden imam dva termina za rekreacijo, ki sta tenis in mali nogomet.