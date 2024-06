Macron se bo na volitvah soočil z združenimi nasprotniki tako z leve kot z desne strani. Njegova stranka Preporod si lahko skupaj z zavezniki po napovedih anket družbe Harris Interactive v 577-članskem parlamentu obeta zgolj 125 do 155 poslanskih sedežev, v nasprotju s sedanjimi 249.

Kljub napovedanemu slabšemu rezultatu na volitvah je francoski predsednik v intervjuju, ki ga je danes objavila francoska revija Le Figaro, dejal, da ne glede na rezultat volitev ne misli odstopiti. Dejal je, da ni parlament tisti, ki piše ustavo, po kateri je izvoljen. »Ne glede na rezultat volitev je mesto predsednika znotraj državotvornih institucij jasno opredeljeno,« je povedal.

Macron se je v pogovoru dotaknil tudi razlogov, zaradi katerih je razpustil parlament in sklical volitve. Kot je poudaril, sta za to dva razloga. Prvi je občutek nereda, ki so ga povzročile razprave v parlamentu, zlasti v zadnjih tednih, zaradi česar so morali nekajkrat prekiniti parlamentarne seje. Drugi pa je, da je koalicija v parlamentu vladala le s krhko večino. Kot je dejal, je odločitev v njem zorela že dlje časa, po izidu nedeljskih evropskih volitev, na katerih so skrajno desne stranke v Franciji osvojile skoraj 40 odstotkov glasov, pa se je dokončno odločil.

Medtem so francoske stranke socialistov, komunistov in zelenih ter skrajno leva Nepokorna Francija v ponedeljek zvečer napovedale, da se nameravajo v prvi krog predčasnih parlamentarnih volitev 30. junija podati s skupno kandidatno listo. Pogovori o povezovanju pred volitvami potekajo tudi na skrajni desnici. Vodilno vlogo na desnici bo tudi na parlamentarnih volitvah imel Nacionalni zbor Marine Le Pen, ki je na evropskih volitvah prejel več kot 31 odstotkov glasov. V boj za premierski položaj pa bodo poslali voditelja stranke in tudi vodilnega kandidata na evropskih volitvah, 28-letnega Jordana Bardello.