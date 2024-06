Kot navaja poročilo agencije za okolje, je bil letošnji maj v povprečju 0,5 stopinje toplejši od povprečja, kar ga umešča na 18 mesto najtoplejših majev od leta 1950.

Vremenski rekord

V tem obdobju so bili najtoplejši maji leta 2003, 1958 in 2018, ko je bila temperatura od povprečja višja za 2,1 in 2,2 stopinji. Najhladnejša pa sta bila maja 1991 in 1957, ko je bila temperatura kar za štiri stopinje Celzija nižja od povprečja.

Maja je bil postavljen tudi nov rekord, saj je bilo nadpovprečno toplo že 12 mesecev zapored. Prejšnji rekord 11 mesecev je bil dosežen julija 2007, aprila 2020 in aprila letos. Ob tem so na agenciji izpostavili, da je bil pred letom 2000 najdaljši niz nadpovprečno toplih mesecev dolg le tri mesece.

Nadpovprečno veliko padavin

Majska višina padavin na ravni države od leta 1950 ne kaže izrazitega linearnega trenda, a kot ugotavljajo na agenciji za okolje, v zadnjih petnajstih letih prevladujejo nadpovprečno namočeni maji. Takšen je bil tudi letošnji.

Višina padavin je bila maja namreč občutno nad dolgoletnim povprečjem. »Kazalnik višine padavin je znašal 161 odstotkov, kar letošnji maj uvršča na sedmo mesto najbolj namočenih majev od leta 1950. V tem obdobju je bil najbolj namočen maj 2021 s kazalnikom kar 207 odstotkov, najmanj pa maj 1958, ko je kazalnik višine padavin dosegel le 16 odstotkov,« pojasnjujejo na agenciji.

Največ padavin je maja padlo ponekod v Karavankah, na Pohorju ter na postojnskem in ribniškem območju, kjer je kazalnik višine padavin segel tudi nad 220 odstotkov, v večini države pa je padlo med 130 in 180 odstotki več padavin kot povprečno. Vmes so bila tudi območja z bistveno manj padavinami. V okolici Brežic in Nove Gorice je bila višina padavin celo blizu majskega povprečja.

Snega normalno, sonca manj

Snežne razmere so bile maja običajne, snežna odeja je v višjih delih visokogorja ležala ves mesec, medtem ko je pod 2000 metri sneg večinoma skopnel. Tudi na Kredarici je bila višina snega v okviru dolgoletnega povprečja, saj ni bilo obdobij izrazito toplega vremena ali obilnega sneženja. Na začetku meseca je bilo od 300 do 320 centimetrov snega, zadnje jutro meseca pa še 135 centimetrov.

Kljub nadpovprečnemu toplemu vremenu je bil letošnji maj v Sloveniji podpovprečno osončen. Po podatkih je bil kazalnik trajanja sončnega obsevanja na državni ravni 83 odstoten, kar ga uvršča med četrtino najmanj sončnih majev od leta 1961. Najmanj sončnega vremena je bilo leta 2019, le 56 odstotkov dolgoletnega povprečja, najbolj osončena pa sta bila maja 1979 in 2011, s kazalnikom 137 odstotkov.

Najmanj sonca so bili v letošnjem maju deležni na Idrijskem, kjer je bilo sončnih dni še nekoliko manj kot v povprečju v Sloveniji.