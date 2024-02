Vse v redu in prav. Me pa zanima, zakaj ne pokličejo na pogovor izraelskega veleposlanika, baje ima sedež na Dunaju, in mu izrazijo skrb za 30.000 Palestincev, ki jih je pobila njegova država, od tega več kot 10.000 nedolžnih otrok in približno toliko žensk. In veleposlaniku bi povedala, da je prepričana, da je za vse to kriv Netanjahu in da je ta vojni zločinec, pristojnim pa bi predlagala, da EU uvede proti Izraelu učinkovite sankcije, tako kot jih je proti Rusiji. Vendar Fajonova tega ni sposobna, sposobna je povedati le to, kar ugaja Američanom in nekaterim v EU, predvsem Nemcem in vsem tistim, ki jim pomeni smrt Navalnega več kot 30.000 nedolžnih Palestincev.

Če bo še naprej vodila tako dvolično politiko in prezirala mnenja o vojni v Gazi večine tistih držav, ki so pomagali Slovenijo izvoliti v varnostni svet OZN kot nestalno članico, bo Slovenija postala država, ki ji ni mogoče zaupati, Fajonova pa bo za vedno ostala izven ali na dnu lestvice najbolj priljubljenih politikov. S temi svojimi dejanji potiska na dnu tudi celotno SD.

Ferdo Cigale, Domžale