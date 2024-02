Seveda, oba Mariborčana imata prav. Kako naj bo NK Maribor odgovoren za ravnanje svojih navijačev? Ta je res bosa. Še posebej po tem, kar vemo v redakciji N. N., ki ima vedno prav: kot je pokazala naša forenzična analiza, so se v nedeljo med sicer pregovorno vedno mirne in pohlevne mariborske navijače namreč pomešali ljubljanski »divjaki«, ki so s svojimi ravnanji zgolj želeli – kot vedno – škodovati mariborskemu klubu. Eden od članov naše redakcije je sicer med grešniki na tej tekmi opazil tudi navijača, ki je sicer Mariborčan, ne »žabar«, ampak se je kasneje izkazalo, da je tudi ta vso svojo izobraževalno pot opravil kje drugje kot v Ljubljani.