Če menite, da je Portugalska znana zgolj po nogometu, fadu in pasteis de nata, potem še niste zavili v lokalno trgovinico s keramiko. Država ob Iberskem polotoku je znana tudi po svoji keramiki, tako po namiznem priboru kot po azulejih – pisanih in s kositrno glazuro obdelanih ploščicah. In če menite, da so keramični izdelki samo izrazito barviti, za marsikatero oko tudi pretirano kičasti, potem zagotovo še niste vstopili v pop-up trgovino v ljubljanskem Centru Rog. Svetla in prostorna trgovina bo še vse do konca maja gostila mlado podjetnico Natašo Van Hal, ki s svojo družino živi v Gradcu.

Keramiko iščeta od Lizbone do Porta

Nataša Van Hal je podjetje Fabeltisch pred štirimi leti postavila skupaj z možem Nikom, avstrijsko-nizozemskih korenin, s katerim se poznata že od najstniških let. »Ideja za podjetje se je rodila v Lizboni, kjer sem v času študija nekaj let tudi živela. Že takrat me je navdušila portugalska keramika. Ko sva se z Nikom po dveh letih tja vrnila na dopust, pa naju je povsem prevzela,« nam je povedala Nataša in dodala, da sta po vrnitvi v Gradec razmišljala, da bi odprla trgovino in svoje navdušenje nad portugalsko keramično posodo delila tudi v svojem domačem okolju.

Zato sta se ponovno vrnila na Portugalsko in začela obiskovati manjše lokalne proizvajalce. »Ti so bili sprva iz Lizbone, danes pa sodelujeva s proizvajalci tudi v okolici Porta,« je povedala sogovornica in dodala, da sta med raziskovanjem odkrila veliko skladišč s keramiko z napakami, pri čemer se na popolnoma uporabnih kosih nabira prah. »In tukaj sva prišla na idejo – oziroma je bil to že kar izziv –, kako tem kosom vrniti življenje.« Da bi se prepričala, ali razmišljata v pravo smer, sta se leta 2019 predstavila na božičnem pop-upu v Gradcu, kjer sta naletela na izredno pozitiven odziv pri domačinih in tujih gostih. »Za dodatno potrditev pa se je predzadnji dan sejma pokazala priložnost, da v sosednjem prostoru odpreva svojo trgovinico,« je povedala in dodala, da sta maja 2020 tako odprla vrata Fabeltischa v bližini Lendplatza, kmalu je temu sledila še spletna trgovina.

Keramiki dala dodano vrednost

Poleg uvoza izbranih kosov keramičnega namiznega pribora sta se v duhu trenda trajnosti in okoljskega koncepta lotila tudi predelave kosov, ki so z napako obležali na prepolnih prašnih policah. Pri proizvodnji keramike gre lahko vedno kaj narobe, zaradi česar nastane velika količina kosov z manjšimi optičnimi napakami, ki se v najslabšem primeru zavržejo. Kot je povedala Nataša, bi neglazirano keramiko lahko spremenili nazaj v glino, že obdelana pa navadno konča v smeteh. »Odločila sva se, da kose z zgolj estetskimi napakami v trgovini prodajava na kilogram, in odziv je res dober. Gre za kose, ki jih z Nikom v delavnici natančno pregledava in izločiva poškodovane. Veliko napak se pravzaprav niti ne vidi. Morda je samo odtenek barve nekoliko drugačen od serije. Če so napake grobe, te izdelke odstraniva in jih enkrat na leto ponudiva na veliki razprodaji. V Gradcu je to zelo priljubljen dogodek in v treh letih sva dobila že ogromno rednih strank,« je povedala sogovornica.

Zelo uspešna sta pri spreminjanju namena keramičnih lončkov. »Iz skodelic, ki so namenjene pitju čaja in imajo vidnejše napake, narediva sveče. Ne da hočeva vse prodati, ampak z ekološkega vidika želiva, da bi vsak kos našel novo zgodbo, novo življenje, nov dom,« je še povedala. Pod znamko Fabeltisch pa se skriva tudi njuna lastna, manjša kolekcija. To na Portugalskem po njunem dizajnu izdeluje lokalni proizvajalec.

In če ste do zdaj keramično posodo za solato ali sadje, serijo krožnikov in skodelic občudovali le pri prijateljici ali sosedi, naj omenimo, da je strah pred ravnanjem z njo povsem odveč. »Res je, da keramika ni porcelan, ki je močnejši in zato tudi dražji. Za marsikoga deluje keramika zaradi svoje teže tudi robustna, vendar je kamenina, ki jo prodajava z Nikom​, hvaležen material. Lahko jo pomivate tudi v pomivalnem stroju,« je povedala Nataša Van Hal in poudarila, da skušata svoje stranke nagovoriti, da se izdelek vsak dan vzame v roke. »Sama si ne predstavljam več jutranje kave brez keramične skodelice,« je povedala in še dodala, da je tudi cena prilagojena tovrstnemu uživanju. In če vam vseeno ne bo uspelo ujeti mesečnega nastopanja Fabeltischa v Centru Rog, lahko poletne dni izkoristite za turistični obisk Gradca. A pozor, z junijem se trgovina seli v večje prostore, tokrat na veliko bolj obljudeno ulico ob mestni hiši.