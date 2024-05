»Je to pravi avto ali otroška igračka?« se glasi običajno vprašanje, ko človek prvič vidi enega najbolj edinstvenih britanskih športnih avtomobilov. Marcos GT je namreč visok le 1,08 metra. Morda tudi zato pritegne toliko pozornosti, čeprav bi njegov zelo posrečeni izrazito športni kupejevski dizajn odlično učinkoval tudi pri večjih dimenzijah. Magnet za oči je bil že ob prvi predstavitvi javnosti leta 1964 na londonskem avtosalonu Racing car s​how. Uradno ime predstavljenega avtomobila je bilo marcos 1800. Imel je Volvov štirivaljni motor B18, šasijo iz vezane plošče in karoserijo iz steklenih vlaken. Postal je takojšnji hit med občinstvom.

Vse v avtomobilu je bilo izdelano z mislijo učinkovitosti. Tako na cesti kot s stroškovnega vidika. Čeprav večino ob misli, da bi športni avtomobil izdelali iz vezane plošče, obide dvom, poteza ni bila nezaslišana. Kako učinkovit material je lahko vezana plošča, so britanski inženirji izvedeli med drugo svetovno vojno, ko je Geoffrey de Havilland zasnoval večinoma iz vezane plošče izdelan bombnik DH.98 mosquito. Naravni skepsi vojaškega poveljstva je sledilo navdušenje, ko so ugotovili, da gre za eno najhitrejših letal tistega časa, kar za bombnike praviloma ni veljalo.

Sedeža sta bila fiksna, položaj sedenja nizek

Šasije prvih marcosov GT so bile izdelane iz 386 med seboj zlepljenih kosov vezane plošče. Ta se je izkazala za trdno in lahko ter tudi za cenovno ugoden material. Kljub temu so pozneje šasije začeli izdelovati iz jekla. Razlog za menjavo materiala je bil deloma povezan s skepso kupcev, zlasti pa je k spremembi prispevala ekonomika. Ta je ob negotovih začetkih proizvodnje drugačna kot med proizvodnjo pri polnih obratih, ko nižji stroški in krajši čas izdelave jeklenih šasij odtehtajo dražjo začetno naložbo.

Avtomobil sta oblikovala brata Dennis in Peter Adams, za vzorčni model človeka pa sta izbrala lastnika podjetja Jema Marsha. Ta je bil visok 1,93 metra, kar je šokanten podatek ob vtisu avtomobila navzven. Podobno presenečenje je doživel tudi ameriški komik in ljubitelj avtomobilov Jay Lenno, ko se je pred leti v svoji oddaji Jay Leno's garage prvič srečal z enim svojih najbolj občudovanih avtomobilov iz otroštva. »Ko si enkrat notri, je res dokaj udoben. Sploh ni slabo. Avto ni utesnjen. Znotraj je dosti večji, kot se zdi. Je pa šokantno, kako velike so videti že male honde, ki se peljejo mimo tebe na cesti,« je dejal ob prvi vožnji. Da bi dosegla občutek udobnosti v tako majhnem paketu, sta brata Adams uporabila nekaj domiselnih trikov. Sedeža sta fiksna in se ju ne da premikati naprej ali nazaj. Položaj sedenja je tudi izredno nizek. Sedeža sta pričvrščena celo niže od siceršnjega poda avtomobila. Ker smo ljudje različnih dimenzij, pa je bil avto opremljen še z električnim mehanizmom, ki je na pritisk gumba premaknil pedala proti vozniku ali pa stran od njega, da bi se našlo udobno razdaljo za dolge ali kratke noge. Ta rešitev se je ohranila do konca proizvodnje.

Pravi športni avto, ki ga lahko voziš po cesti

Originalni Volvov motor je imel skromnih 96 konjskih moči (72 kW), kar je bilo pri peresni teži 820 kilogramov dovolj za 187 km/h najvišje hitrosti in za pospešek do stotice v 8,2 sekunde. Avto je bil zato privlačen za športno dirkanje, ni pa letel s polic med potrošniki. Zlasti zaradi cene. Ta je leta 1964 znašala 1500 funtov, kar je z upoštevano inflacijo danes okoli 44.000 evrov. Po prodaji 33 modelov so drago zadnjo gred podjetja De Dion zamenjali s Fordovo. Ceno so ob tem spustili na 1340 funtov (36.000 evrov), kar pa ni bilo dovolj, da bi s prodajo ustvarjali dobiček.

Kmalu so zamenjali še motor in vgradili 1,5-litrskega Fordovega kenta, ki je bil cenejši, a mu je manjkalo nekaj moči. Nekaj več moči je ponudil 1,65-litrski kent, zlato mero pa so ujeli s Fordovim 1,6-litrskim crossflowom. Različica s tem motorjem je bila najbolje prodajana in do leta 1969 našla 192 kupcev. S 740 kilogrami je bila tudi izredno lahka. Izdelovati so jo prenehali oktobra 1969, ker motor ni bil združljiv z jeklenimi šasijami, ki so jih tedaj začeli uvajati. Do konca proizvodnje leta 1972 in nato zopet od leta 1981 do 1990 so v avtomobile montirali še Fordov dvolitrski štirivaljnik essex, Triumphov 2,5-litrski vrstni šestvaljnik, Volvov trilitrski šestvaljnik B30 in Fordov trilitrski šestvaljnik essex. »To je pravi športni avto. Plejboj bi kupil nekaj, kar je videti kot športni avto, a v resnici ni, temveč je bolj namenjeno zapeljevanju deklet. To so bili dirkalni avtomobili, ki si jih lahko vozil po cesti. V avtomobilu čutiš, da so ga izdelali inženirji. Čeprav je poceni. Lažje je narediti drag avto kot poceni avto. To je znak dobrega inženirstva,« je vtise svoje prve vožnje z modelom iz leta 1971 strnil Jay Leno.

