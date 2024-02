V iniciativi Glas ljudstva ugotavljamo, da stavka poteka nezakonito in da ima vlada v rokah vse možnosti, da stavko prekine.

I. Zakaj stavka poteka nezakonito

1. Stavkovni odbor in stavkajoči zdravniki so po 5. členu zakona o stavki dolžni organizirati stavko na način, da ne ogroža zdravja in varnosti ljudi. Zakon nalaga organizatorju stavke, da v vsakem zdravstvenem zavodu pripravi in delodajalcu ter ministrstvu za zdravje posreduje jasen načrt dela v času stavke. Te naloge ni mogoče preložiti na direktorje zavodov ali ministrstvo za zdravje. Z načrti bi morali biti seznanjeni tudi pacienti, da bi se jim kar najbolj olajšalo iskanje pomoči v času stavke. Načrti po naši vednosti v večini zdravstvenih zavodov niso bili pripravljeni.

2. Vodstvo sindikata Fides v nasprotju z zakonom o stavki in zdravniškim etičnim kodeksom, ki zdravniku nalaga, naj nikoli ne izkorišča pacienta za osebne koristi, načrtuje ukrepe in celo poziva druge zdravnike k predlaganju takih ukrepov, ki bi čim bolj otežili dostop do zdravstvenih storitev in s tem ogrozili zdravje in življenja bolnikov.

3. Vrhunec predstavlja preklicevanje soglasij za nadurno delo, ki ga spremljajo grožnje, da se bodo zapirale porodnišnice in otroški oddelki, čeprav zakon o zdravniški službi v 46. členu izrecno nalaga, da zdravniki v času stavke opravljajo vse zdravstvene storitve za otroke in vse zdravstvene storitve v zvezi z nosečnostjo in porodom. To je kronski dokaz, da je Fides pri izvajanju stavke pripravljen prekoračiti vse etične in pravne meje.

4. Zdravniki so po 46. členu zakona o zdravniški službi dolžni opravljati tudi prve preglede najmanj v obsegu triažnega pregleda, tako da lahko potrdijo ali izključijo stanja, ki bi brez zdravljenja v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt. Zdaj zdravniki triažnih pregledov po naših informacijah marsikje ne opravljajo, kar predstavlja hudo kršitev zakonodaje.

5. Določba 46. člena zakona o zdravniški službi navaja storitve, ki se izvajajo med stavko, pri čemer pred njihovim naštevanjem uporablja besedo »zlasti«. Obveznosti v času stavke so torej lahko tudi širše. Tudi zdravorazumsko ni sprejemljivo, da bi se med stavko, ki je dolgotrajna, izvajale samo urgentne storitve. To bi zadostovalo le pri nekajdnevni stavki. Pri daljši stavki je potrebno poskrbeti tudi za paciente z napotnico »zelo hitro«, ki zahteva obravnavo v roku 14 dni.

II. Predlogi in zahteve iniciative Glas ljudstva

V iniciativi Glas ljudstva na vlado naslavljamo naslednje predloge:

1. Vlada mora priznati in se zdravnikom opravičiti, ker jim je pred enim letom pod stavkovnimi pritiski dala obljube o plačah, ki jih ni mogoče izpolniti, ne da bi porušila vzdržnosti javnih financ, vse zgolj zaradi izsiljevanja skupine najbolje plačanih javnih uslužbencev v državi.

2. Vlada lahko oceni, da so pogajanja neuspešna in v skladu s 4. členom kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike sproži reševanje spora pred komisijo za pomirjevanje in arbitražnim svetom. Z uvedbo tega postopka se mora stavka zaključiti ali zamrzniti vse do odločitve teh organov.

3. Po 7. členu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike so zdravniki upravičeni do nadomestila za čas stavke v višini plače samo v primeru, če stavkajo zaradi neizpolnjevanja določil kolektivne pogodbe. Vladna okrožnica, da so zdravniki upravičeni do plače, je zato napačna. Zdravniki naj prejmejo plačilo samo za delo, ki so ga v resnici opravili, kar mora z evidenco o opravljenem delu dokazovati vsak stavkajoči zdravnik posebej.

4. Vlada naj predstojnikom zavodov naloži, da svojim zaposlenim, ki so umaknili soglasja za nadurno delo, prekličejo dovoljenja za delo pri zasebnih delodajalcih, kot to izhaja iz zakona o zdravstveni dejavnosti.

5. Ministrstvo za zdravje naj izda odlok, s katerim zdravnikom in zdravnicam nalaga, naj v času stavke izvajajo vse preglede in storitve z oznako »zelo hitro« in ne samo »nujno«. Ministrstvo naj tudi opozori na določilo 46. člena, ki v času stavke zahteva opravljanje prvih pregledov brez čakalne dobe najmanj na ravni triažnega pregleda v obsegu, da je možno izključiti ali potrditi urgentno stanje.

6. Ministrstvo naj v zaščito pacientov dosledno izvaja inšpekcijske nadzore nad doslednostjo izvajanja storitev, ki jih zakonodaja in drugi predpisi zahtevajo za čas stavke.

7. V skladu s 145. členom zakona o delovnih razmerjih je možno odrediti dodatno delo preko polnega ali dogovorjenega krajšega delovnega časa v zvezi z odpravljanjem ali preprečevanjem posledic v primerih naravne ali druge nesreče, ali ko se ta nesreča neposredno pričakuje. Pozivamo ministrstvo za zdravje, naj se pripravi za tako možnost z določitvijo kriterijev za uvedbo tega ukrepa.

8. V pogajanjih s sindikatom Fides naj vlada postavi zahteve, ki bodo dejansko v korist pacientov in pacientk:

– uvedbo mednarodno primerljivih delovnih normativov,

– usmerjeno skrajševanje čakalnih vrst,

– zagotovitev osebnih zdravnikov vsem prebivalcem,

– uveljavitev konkurenčne klavzule oziroma odpravo dela v dvojnih praksah.

Iniciativa Glas ljudstva