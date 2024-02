Po poročanju MMC RTV Slovenija in Radia Slovenija kmetje, ki so se davi zbrali pred sedežem Direkcije RS za vode v Celju, zahtevajo ustavitev vseh postopkov za izgradnjo suhih zadrževalnikov v Šentjuriju, Šoštanju, Spodnji Savinjski dolini in v Slovenj Gradcu.

Kmetje ne nasprotujejo protipoplavnim ukrepom, a menijo, da bi se jih dalo izvesti drugače. Predvsem ceneje in tako, da bi izgubili manj kmetijskih zemljišč.

Zahtevajo tudi umik zakona, ki predvideva hitre razlastitve kmetijskih zemljišč. V roku dveh tednov si želijo sestanka s kmetijsko ministrico Matejo Čalušić, z ministrom za naravne vire in prostor Jožetom Novakom, s predstavniki kmetijsko-gozdarske zbornice ter z načrtovalci suhih zadrževalnikov, je poročal Radio Slovenija.

Kmetje so se popoldne zbrali tudi pred slovenjgraškim MKC, a so v zvezi s tem sporočili, da ne gre za protest, temveč da le želijo biti slišani. V slovenjgraškem MKC je predvideno tudi srečanje ministra za naravne vire in prostor Jožeta Novaka in sodelavcev z župani.

Vodstvo ministrstva za naravne vire in prostor in predstavniki direkcije za vode so namreč danes na delovnem obisku na Koroškem. V okviru obiska bodo županom med drugim predstavili predlog programa del javne službe za leti 2024 in 2025 in predlog sanacij in investicij v letih 2024 in 2025. Občine bodo ob tem pozvali, da podajo svoje pripombe in predloge. V naslednjem mesecu dni načrtujejo podobne obiske vseh porečij v Sloveniji, so sporočili z ministrstva.