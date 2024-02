»Pozdravljeni! Postal sem žrtev izsiljevanja prek spleta. Neznanka, ki sem jo spoznal, me izsiljuje, da bo objavila moje gole fotografije na spletu in mi tako uničila življenje. Nakazal sem že kar nekaj denarja, vendar zahtevajo čedalje več. Sem pod zelo velikim stresom in ne vem, kaj naj storim …« V letu 2023 so na Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT prejeli rekordno število podobnih sporočil. Večinoma je šlo za obupane mlade odrasle moške, ki so običajna žrtev tovrstnih spletnih goljufij, ki jim pravimo tudi »sextrotion«.

Pri SI-CERT pojasnjujejo, da je izsiljevanje z intimnimi posnetki oblika spletne goljufije, ki se je v Sloveniji prvič pojavila sredi leta 2015, v zadnjem letu pa je opazen izrazit porast. Lani so prejeli že 98 primerov, kar pa je najverjetneje le konica ledene gore. Pri SI-CERT ocenjujejo, da se zaradi občutljive teme velika večina žrtev niti ne obrne po pomoč.

»Prvi stik goljufa z žrtvijo je največkrat vzpostavljen na instagramu ali facebooku, pogosto tudi prek aplikacij za zmenke (btrfly, tinder ipd.),« pojasnjujejo. »Neznanka z izzivalno profilno sliko pošlje prošnjo za prijateljstvo in prične pogovor. Žrtev začne prepričevati, da pošlje svoje gole fotografije. Ko prejme intimni posnetek ali fotografije, začne izsiljevati, da bo posnetek poslala vsem prijateljem in družini, če ji ne bo nakazala denarja. Finančne zahteve so dokaj visoke, tudi več tisoč evrov. Izsiljevalci ustvarjajo hud psihični pritisk na žrtev, grozijo z organi pregona, FBI, tožbami zaradi posredovanja pornografije, predvsem pa grozijo, da bodo posnetek razposlali vsem prijateljem, družini, nadrejenim.« Sodobne tehnologije so goljufom še olajšale delo, saj se pojavljajo tudi primeri, ko s pomočjo različnih orodij za manipulacijo slik ustvarijo ponarejene intimne fotografije žrtev. Tudi v teh primerih grozijo z objavo, če ne prejmejo zahtevanega zneska.

Nemudoma prekinite vso komunikacijo in ne popuščajte!

SI-CERT žrtvam svetuje, naj nemudoma in v celoti prekinejo vso komunikacijo z izsiljevalci. »Nikakor ne nakazujte denarja in ne nasedajte obljubam, da bodo po plačilu sporne posnetke izbrisali. Nasprotno, izsiljevalci bodo zahtevali vedno večje zneske,« svarijo. »Če jih žrtev blokira na enem omrežju, jo poskušajo kontaktirati na vse možne načine, tudi preko drugih profilov. Izsiljevanje se običajno konča kmalu potem, ko žrtev v celoti prekine vso komunikacijo z izsiljevalci in jim ne odgovori več na nobeno sporočilo.«

Preberite še:

Spletne uporabnike pri tem zlasti opozarjajo, naj na družbenih omrežjih ne nasedajo izzivalnim profilom. Za njimi se skrivajo kriminalne združbe. Izsiljevalci se nahajajo večinoma v afriških državah, kjer je kazenski pregon močno omejen in je toliko pomembneje preprečiti, da bi se sploh znašli v takšni situaciji. »Zato nikoli ne pristajajte na izmenjavo intimnih fotografij in videoposnetkov z neznancem, ki ste ga spoznali na družbenih omrežjih,« še dodajajo.

Izpostaviti velja tudi resno nevarnost podobnih izsiljevanj v primeru mladoletnih. Znani so tudi primeri, ko izsiljevalec od mladoletne žrtve s podobnimi prijemi namesto plačila izsili srečanje v živo.