Na ministrstvu za zdravje so za STA poudarili, da je investitor pri projektu gradnje prizidka infekcijske klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, ki je organ v sestavi ministrstva. Na strani urada so izpolnjeni vsi pogoji za takojšen začetek gradnje prizidka. Za gradnjo je pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, zagotovljena so finančna sredstva, uspešno je zaključeno javno naročilo in podpisana pogodba z izbranim izvajalcem, so navedli.

Ob tem so pojasnili, da si vseskozi prizadevajo za izvršitev investicije v načrtovanih časovnih in finančnih okvirjih. Pri izvajanju investicij je ključnega pomena skrbno načrtovanje. Kakršnokoli spreminjanje odločitev med samo izvedbo lahko predstavlja veliko težavo pri doseganju časovnih mejnikov in tudi obvladovanju stroškov gradnje, so opozorili.

Za izvedbo investicije je bila namreč prvotno načrtovana tudi izpraznitev gastroenterološke klinike, vendar so v UKC Ljubljana po navedbah ministrstva naknadno ugotovili, da je ne morejo izvesti. Glede na spremenjeno odločitev uporabnika je treba dodatno izdelati predor do gastroenterološke klinike in prestaviti transformatorsko postajo, so pojasnili na ministrstvu.

V ta namen je treba naknadno izdelati projekte ter za predor in postajo pridobiti posebno gradbeno dovoljenje. Postopki za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja so v teku, so zagotovili.

V UKC Ljubljana so sicer po nedavni seji sveta opozorili še, da zamuja tudi prenova negovalne bolnišnice, kamor bodo v času gradnje prizidka z infekcijske klinike preselili večino zaposlenih in bolnikov. Po informacijah ministrstva je zamuda pri prenovi negovalne bolnišnice v največji meri posledica zamud pri uvedbi v delo, saj UKC Ljubljana izvajalcu ni pravočasno izročil izpraznjenih prostorov.

Svet UKC Ljubljana se je na seji pred dvema tednoma seznanil s tveganji zamud pri selitvi infekcijske klinike, saj zamuja izvedba drugih, s selitvijo povezanih projektov. Če se ti ne bodo izvedli pravočasno in klinika ne bo preseljena, bo ogroženih 70 milijonov evrov evropskih sredstev za gradnjo prizidka infekcijske klinike. Svet UKC je zato ministrstvo za zdravje pozval, naj zagotovi izvedbo ostalih projektov v predvidenih rokih.