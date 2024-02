Gre za cel evro in trideset centov, kolikor stane vožnja in ki ga bo morala mladoletnica oziroma njeni starši plačati, ni pa nobene kazni, le vzgojni opomin. A kljub temu na Okrajnem sodišču v Ljubljani vztrajajo, da je ukrep pravilen.

V odločbi, ki so jo prejeli starši mladoletnice iz Ljubljane, je navedeno, da je, ker ob vstopu na avtobus ni plačala vozovnice, skupaj s starši vabljena na zaslišanje na Okrajnem sodišču v Ljubljani. Gre za pet strani teksta, ki ga je moral nekdo sestaviti, nekdo spisati in natisniti ter nekdo poslati v kuverti.

1,3 evra, kontrolor in varnostnik

Njen prekršek je med vožnjo med postajama Ajdovščina in Bavarski dvor najprej ugotovil prisotni kontrolor, nato pa je njeno istovetnost ugotovil še varnostnik družbe Sintal. Kot so utemeljili v odločbi, hiter postopek proti mladostnikom ni dovoljen, zato Inšpektorat Mestne uprave Mestne občine Ljubljana predlaga, da se proti mladoletnici začne postopek o prekršku, jo spozna za krivo in ji izda vzgojni ukrep.

Kršiteljem vseeno omogočijo prevoz

V Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) posebne evidence neplačnikov mladostnikov ne vodijo, a ocenjujejo, da ti povzročijo četrtino vseh kršitev. Kot so pojasnili, so leta 2018 kontrolorji med opravljanjem nadzora validacij ugotovili kršitev pri 15.412 potnikih, leta 2019 pri 16.864, v letih 2020 in 2021 pa je bilo število neplačnikov nižje. V LPP sicer takšno kontrolo s pomočjo nove strojne opreme za nadzor IJPP vozovnic opravljajo od leta 2016.

»Ker so mladoletne osebe ena izmed ranljivih skupin potnikov, z njimi postopke izvajamo posebej previdno. Po opravljenem postopku jim vedno omogočimo prevoz z avtobusom do končne točke,« so pojasnili iz LPP. Vsakodnevno nadzor plačila voznine opravlja 12 kontrolorjev. Po ugotovljeni kršitvi ti podajo predlog za uvedbo postopka na Mestni inšpektorat Mestne občine Ljubljana. Kot so pojasnili v primeru, ko gre za mladoletno osebo, tudi Mestni inšpektorat nima pristojnosti, da proti mladoletni osebi vodi postopek, zato primer odstopi Okrajnim sodiščem, oni pa zadevo dodelijo Oddelku za prekrške.

Nizki zneski niso opravičljivi

Kljub temu da gre v večini primerov za neplačilo nizkih zneskov, kot je 1,3 evra, na Okrajnem sodišču v Ljubljani odgovarjajo, da takšni obdolžilni predlogi ne predstavljajo nobene obremenitve za sodnika. »Dokler je tako ravnanje predpisano kot prekršek, je neprimerno spraševati o tem, ali je izvedba postopka pred sodnikom upravičena ali ne,« so odgovorili na vprašanje, ali je glede na težo prekrška izvedba postopka pred sodnikom sploh upravičena. Kot so pojasnili, je situacija primerljiva s prekrški, kot je neplačilo parkirnine, kjer gre lahko tudi za nižji znesek.

Ali sodniki pri prekrških z nizkimi zneski obdolžilne predloge zavrnejo, je, kot pojasnjujejo na sodišču, popolnoma odvisno od presoje posameznega sodnika. »V primeru, ko gre pri kršitvi za osebo, ki je mlajša od 14 let, ta ne more biti v postopku o prekršku, zato globe ne plača nihče. Po 14. letu pa postopek teče pred sodiščem na podlagi obdolžilnega predloga,« so zapisali. Predvidene sankcije za kršitelje med 14. in 18. letom so določene in predpisane v Zakonu o prekrških. Starši zato v primerih, kjer so udeleženi mladoletniki, ne plačajo nobene globe, se jim pa izreče ustrezen vzgojni ukrep.