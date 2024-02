»Trenutno si najbolj iskana oseba v mestu in bolje zate je, da se prostovoljno predaš,« je neznanemu strelcu sporočil poveljnik policije podzemne železnice Michael Kemper, poročajo lokalne televizije. »Ko bodo aretirali krivca, se mora soočiti s hitrimi in resnimi posledicami,« je dodal.

Lokalni mediji poročajo, da je eden od najstnikov med prepirom potegnil pištolo ter začel streljati. Streljanje se je iz vagona vlaka preselilo na platformo postaje.

Policija poroča, da je 34-letnik umrl kmalu po prihodu v bolnišnico, krogle so zadele še 28-letnega moškega v roko, 29-letno žensko v obraz, 71-letnega moškega ter 15-letnega fanta in 14-letno dekle. Večina žrtev so bili potniki na vlaku.