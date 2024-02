»To bo največja tekma v moji dosedanji karieri. Tekmec je zelo močan, a ga je možno premagati. Nismo brez možnosti za uspeh. Ne dvomim, da bomo stoodstotno pripravljeni na to, kar nas čaka,« pravi napadalec Leipziga Benjamin Šeško pred tekmo z Realom Madridom. Slovenski reprezentant je po novem letu postal član začetne enajsterice Leipziga in ujel strelsko formo, saj je dosegel gol na zadnjih treh tekmah v bundesligi (Stuttgart, Union Berlin, Augsburg). V še boljši formi je njegov partner v napadu, belgijski reprezentant Lois Openda, ki je bil strelec na zadnjih štirih tekmah (skupaj 15 golov v bundesligi, 4 v ligi prvakov), a je tudi zgrešil enajstmetrovko za zmago v zadnjem krogu na gostovanju v Augsburgu. Leipzig, ki je lani v osmini finala izgubil z Manchestrom Cityjem s skupnim izidom 1:8, optimizem gradi na zmagi, ko je jeseni 2022 Real Madrid v skupinskem delu premagal s 3:2.

Real Madrid je kljub poškodbam v dobri formi

Real Madrid drvi proti naslovu španskega prvaka, saj ima po zmagi na derbiju proti prvemu zasledovalcu Gironi s 4:0 že pet točk prednosti, za nameček sta si spodrsljaj privoščila še dva tekmeca. Barcelona, ki je doma le remizirala (3:3) s predzadnjo Granado, zaostaja 10 točk, Atletico Madrid je že na minus 13, potem ko je izgubil (0:1) na gostovanju pri Sevilli, ki se bori za obstanek. Veselje ob visoki zmagi Reala Madrida, ki je igral všečno, učinkovito in z jasno vizijo, je skazila poškodba prvega strelca španske lige Juda Bellinghama (16 golov na 24 tekmah), ki si je zvil gleženj in bo odsoten najmanj tri tedne. Trener Carlo Ancelotti je v letošnji sezoni izjemno spreten, ko mora najti zamenjave za dolg seznam poškodovanih. Ker je ostal brez vseh centralnih branilcev, sta v osrčju obrambe zaigrala Dani Carvajal in Aurelien Tchouameni, ki sta nalogo opravila odlično. Vinicius Junior je proti Gironi odigral najboljšo tekmo, odkar je v Madridu, Camavinga blesti na sredini igrišča, zato je Real Madrid, čeprav zdesetkan, na vzhod Nemčije dopotoval optimističen. Logistične težave je Madridčanom povzročila napovedana stavka letaliških delavcev v Nemčiji, zato je ekipa pristala v Erfurt Weimerju, od kjer jo je čakalo še 160 kilometrov vožnje z avtobusom do hotela.

Manchester City v nizu desetih zmag

»Najtežji možen tekmec,« pravi trener Köbenhavna Jacob Neestrup pred tekmama z Manchestrom Cityjem, ki ga Danci še nikoli niso premagali (po dva poraza in remija). Köbenhavn bo drugič v zgodovini kluba zaigral v osmini finala, potem ko je bil jeseni senzacija skupinskega dela tekmovanja, v katerem so bili tekmeci velikani Bayern, Galatasaray in Manchester United. Danski prvaki so na domačem stadionu Parken doslej izgubili le tri izmed 19 tekem v ligi prvakov (po osem zmag in remijev). Težava Köbenhavna je, da se dansko prvenstvo še ni začelo, zato ekipa še ni v tekmovalnem ritmu. Formo so skušali dvigniti na prijateljskem turnirju za pokal Atlantika v Algarveju na Portugalskem, na katerem igrajo skandinavske ekipe. Köbenhavn je na treh tekmah dosegel dve zmagi (švedski Elfsborg 5:4, norveški Molde 3:1) in en poraz (danski Brondby 1:2). Na obeh tekmah, ko so zmagali, je blestel norveški reprezentant Mohamed Elyounoussi​, ki je dosegel kar pet golov. »Želimo biti učinkoviti v napadu, se braniti kot ekipa in ostati zvesti vsem odlikam, ki so nas pripeljale do osmine finala,« je napovedal Neestrup.

Manchester City želi ubraniti naslov evropskega prvaka. V skupinskem delu je zmagal na vseh šestih tekmah in na vsaki dosegel tri gole. Varovanci trenerja Pepa Guardiole so v dobri formi, saj so nanizali deset zmag v vseh tekmovanjih. Ekipa je v naletu, potem ko sta se po poškodbah vrnila belgijski vezist Kevin de Bruyne in norveški stroj za gole Erling Haaland, ki je strelsko sušo (poldrugi mesec dni je bil poškodovan) prekinil konec tedna z dvema goloma proti Evertonu. Manchester City tekme osmine finala ni izgubil od leta 2018 (8 zmag, 2 remija).

*** Ni nas strah. Veselimo se nasprotnika, naloge in vzdušja na našem stadionu. Real Madrid je v tej sezoni izjemno napredoval, a tudi mi imamo v svojih vrstah odlične nogometaše. Marco Rose trener Leipziga