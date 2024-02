V noči na ponedeljek je v ZDA potekal največji tamkajšnji športni praznik. Ekipi Kansas City Chiefs in San Francisco 49ers sta se pomerili za naslov prvaka profesionalne lige ameriškega nogometa NFL. Super Bowl, kot se imenuje finale tega tekmovanja, je gostil hazarderski raj Las Vegas, tekmo pa so odigrali na stadionu Allegiant, ki je bil zgrajen leta 2020 in sprejme okoli 65 tisoč ljudi. Čeprav bi mnogi pričakovali, da je mesto Las Vegas kot nalašč narejeno za vlogo gostitelja velikega športnega dogodka, ki slovi po pestrem zabavnem programu v dneh pred samim dogodkom, je puščavsko mesto letos prvič prejelo to čast. Ameriški šport se je Las Vegasa izogibal kot mačka vode. Vse odkar so nepridipravi v želji po zaslužkih s športnimi stavami priredili izid finala ameriške baseball lige leta 1919, je bila bližina česarkoli povezanega s stavami strogi tabu za profesionalne lige ekipnih športov. Meje so se pričele rahljati leta 2018, ko je ameriško vrhovno sodišče razveljavilo zakon, ki je strogo omejeval možnosti športnih stav v ZDA. Od tedaj se je odnos ameriške javnosti do teh močno spremenil. V Las Vegasu danes domujejo ekipe v ligah NHL in NFL. V kratkem naj bi svoj dom tam našla tudi ekipa košarkarske lige NBA.

Dinastija v nastajanju proti nekdanji dinastiji

Spektakel v mestu greha se je napovedoval tudi s športnega vidika. Liga bi si pravzaprav težko želela boljših finalistov. Kansas City je branilec naslova in že skoraj serijski finalist. V zadnjih petih letih so bili v super bowlu kar štirikrat. Prvi naslov so slavili daljnega leta 1970, preostala dva pa leta 2020 in 2023. Oba pod taktirko enega najuspešnejših trenerjev vseh časov Andyja Reida in ob vodstvu Patricka Mahomesa, sicer najboljšega podajalca lige po upokojitvi legendarnega Toma Bradyja. Zelo pomembno vlogo na napadalni strani je v tem času za Chiefs igral tudi »tight end« Travis Kelce. Mahomes in Reid sta sicer drugi najuspešnejši dvojec trenerja in podajalca v končnici vseh časov.

Na drugi strani je stala ekipa iz San Francisca. Gre za nekoč eno najbolj trofejnih ekip v zgodovini lige. V osemdesetih so bili po zaslugi podajalca Joeja Montane dinastija in osvojili kar štiri naslove. Montana je kariero klavrno sklenil prav v dresu Kansas Cityja, San Francisco pa je po njegovem odhodu slavil le še leta 1995 s podajalcem Stevom Youngom. Sledila so slaba leta. Prvo vrnitev v finale so dosegli šele leta 2013, a izgubili. Stvari so se zopet pričele obračati na bolje leta 2017, ko je na trenerski stolček sedel čudežni deček Kyle Shanahan. Ekipo je v finale popeljal leta 2020, a takrat klonil prav proti Kansas Cityju. Glavno orožje San Francisca je tokrat tekač Christian McCaffrey. Dolgo je dobro kazalo tudi, da ima San Francisco v Brocku Purdyju izjemnega podajalca, ki je bil letos dolgo v igri celo za naziv najkoristnejšega igralca rednega dela sezone. Da bi bila njegova zgodba še bolj zanimiva, je bil leta 2022 na naboru izbran celo kot čisto zadnji. S tem si je prislužil naziv »gospod Nepomembni«, a hitro presenetil z dobrimi predstavami. V letošnji končnici ni prepričal in mnogi so pričeli sumiti, da je njegova zvezda v resnici močno povezana s sistemom, ki ga je vzpostavil trener Shanahan.

Taylor Swift je uspela priti na tekmo

Organizatorji lige so si od letošnjega Super Bowla obetali izjemno gledanost. To je napovedovalo tudi zanimanje za vstopnice. Najcenejše so stale prek 6 tisoč dolarjev, najvišje cene pa so se gibale okoli 22 tisoč dolarjev. Za 30 sekund oglasnega prostora je bilo med prenosom letos treba odšteti sedem milijonov dolarjev.

Pomemben del večera je tradicionalno tudi veliki glasbeni nastop med polčasom. Letos je čast pripadla Usherju, ki je priredil zlasti plesni spektakel. Na meniju je bilo vse od skoraj cirkuških akrobacij do kotalkanja, vmes pa je našel tudi čas, da je slekel zgornji del oblačil. Nastop so dodatno začinili še kratki vložki Alicije Keyes, H.E.R. in Ludacrisa. Vsekakor je šlo za spektakel, a za zelo umirjen in nekontroverzen nastop.

Pred pričetkom tekme so v ZDA vsi trepetali, ali bo v Las Vegas uspela pravočasno priti tudi trenutno z naskokom najbolj slavna oseba v ZDA – pevka Taylor Swift, ki je imela pred tekmo koncert v Tokiu. Trepetali niso zaradi njenega morebitnega nastopa, temveč da bi jo videli, kako stiska pesti za svojega (trenutnega) izbranca Travisa Kelceja. Na veselje množic ji je prihod uspel, s tem pa se je verjetno dvignil tudi tlak podpornikom Donalda Trumpa. Že nekaj tednov jih je namreč pestila preganjavica, da bosta Kelce in Swiftova dogodek izkoristila za javno podporo Joeju Bidnu za predsednika ZDA. Tega nista storila.

Počasen začetek, a razburljiv zaključek

Ob vsem tem se je v noči na ponedeljek odvijal tudi šport. V prvi četrtini sta do izraza prišli zlasti obrambi obeh ekip, ki sta nasprotniku preprečili uveljavljanje svojega načina igranja. Prvi so se na semafor vpisali 49ers s strelom za tri točke takoj ob začetku druge četrtine. Kombinacija napak napadalnih ekip in dobre igre obramb je privedla do tega, da je izid ostal nespremenjen večino druge četrtine. Prvi je v končno cono za touchdown stekel McCaffrey po tipično shanahanski zviti akciji z dvema podajama. Chiefs so se na semafor vpisali šele slabe pol minute pred koncem polčasa, a tudi takrat zgolj za tri točke. Kelce je v vsem prvem polčasu ujel le eno podajo za en jard, ob tem pa se je glasno sporekel tudi s trenerjem Reidom.

Kansas City je neprepričljivo in z napakami v napadu odprl tudi drugi polčas. Mahomes pa je že v tretji akciji žogo podal nasprotni obrambi. Dominantni predstavi obramb sta zopet poskrbeli, da smo prve točke dočakali šele dobrih 5 minut pred koncem tretje četrtine, ko je Kasas City s strelom za tri zmanjšal zaostanek na 10:6. Napaka obrambe San Francisca, ko so Chiefs predajali žogo je nato na široko odprla vrata za prvi touchdown za Kansas City. Mahomes je priložnost tokrat zgrabil s podajo Valdes-Scantlingu in ekipi priigral prvo vodstvo 10:13 slabe tri minute pred koncem četrtine.

Napad 49ers je prve znake življenja v drugem polčasu pokazal šele po izgubi vodstva. Svoj napor so kronali s touchdownom Jenningsa, Kansas City pa je nato blokiral njihov strel za dodatno točko ter omejil zaostanek na 16:13. Pomembnost poteze se je potrdila, ko so Chiefs v naslednjem napadu z novim strelom za tri izenačili izid. San Francisco je sprejel izziv in bil v dobrem položaju, da žogo zadrži do konca tekme, a je bil prisiljen v nov strel za tri dve minuti pred zaključkom. Nova prednost 19:16 je pomenila, da je imel Mahomes škarje in platno za novo zmago ali poraz. Na koncu je moral k žogi znova strelec Butker za izenačenje in podaljšek.

Purdy in druščina so v podaljšku prišli blizu končne cone, a se morali vnovič zadovoljiti za tri točke ter odločitev ponovno prepustiti Mahomesu. Ta se tokrat ni pustil prositi dvakrat. Pred vrata je žogo popeljal s pomočjo Kelceja, v končno cono pa nato še s pomočjo Hardmana za končni rezultat 22:25. Pričakovano je Mahomes pobral tudi naziv najkoristnejšega igralca tekme.