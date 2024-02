Tri desetletja kranjskega bazena

Z odprtjem galerije slavnih v recepciji pokritega olimpijskega bazena so se v Kranju poklonili 30. obletnici obstoja tega priljubljenega športnega objekta. Dogodek je zaznamoval obisk uspešnih plavalcev in vaterpolistov, ki so svojo vrhunsko športno pot gradili prav v tamkajšnjem bazenu.