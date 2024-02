Načrt za okrevanje in odpornost: Mikrodokazila namesto resnega študija

Univerze so v okviru načrta za okrevanje in odpornost pridobile milijone za izvedbo pilotnih projektov. Med njimi so tudi mikrodokazila, ki naj bi izpodrivala diplome. Za zdaj odpirajo več vprašanj, kot ponujajo odgovorov.