(Nedeljski dnevnik) Slovenci po svetu: Linda Belina iz Singapurja, kjer je prodaja žvečilnih gumijev prepovedana

Pogovor ali pisanje o bivanju v Singapurju ne more mimo vrste pravil, bolj ali manj smiselnih ter tudi precej bizarnih. Eno takšnih je prepoved mačk v stanovanjih v socialnih blokih, medtem ko so majhni psi dovoljeni; mačke imajo lahko za hišne ljubljenčke v zasebnih stanovanjih in večstanovanjskih blokih. Prepovedano se je gol sprehajati tako na javnih kot tudi v zasebnih stanovanjskih prostorih, za kar je, če posameznika recimo prijavi sosed, predvidena denarna ali zaporna kazen, lahko tudi oboje. Čeprav žvečenje žvečilnih gumijev ni prepovedano, to velja za njihovo prodajo, z izjemo terapevtskih, kar so recimo nikotinske žvečilke, kar je verjetno pravilo, ki je doseglo svetovno slavo. Prav tako v Singapurju ni dovoljeno jesti in piti v vozilih javnega prevoza.