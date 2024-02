Trenutno lahko vozniki, ki so jim v eni od držav članic odvzeli vozniško dovoljenje zaradi hudega prekrška, še naprej vozijo v drugih državah članicah. Za spremembo tega in uvedbo nove direktive, po kateri to ne bi bilo več mogoče, je glasovalo 372 poslancev, 220 jih je bilo proti, 43 pa se jih je vzdržalo.

Poslanci so ob tem predlagali, da se vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja doda na seznam hudih prometnih prekrškov, tako kot vožnja pod vplivom alkohola ali povzročitev prometne nesreče s smrtnim izidom. Zavzeli so se tudi za to, da bi prekoračitev hitrosti za 50 kilometrov na uro oziroma za več kot 30 kilometrov na uro v naseljih pomenila izgubo vozniškega dovoljenja ali vsaj začasni odvzem.

Predlagali so tudi rok desetih delovnih dni, v katerem bi se morale članice EU medsebojno obvestiti o odločitvah o prepovedi vožnje določenim osebam. V roku 15 dni bi moral nato pristojni organ sprejeti odločitev, ali bo prepoved veljala po vsej EU, zadevni voznik pa bi moral biti o odločitvi obveščen v nadaljnjih sedmih delovnih dneh.

Pravila o prepovedi vožnje po vsej EU zaradi hudega prometnega prekrška je Evropska komisija predstavila marca lani. Delo v zvezi s tem zakonom bodo sicer v Evropskem parlamentu nadaljevali po evropskih volitvah junija letos. Naslednji korak so pogajanja s članicami glede končnega besedila zakona.