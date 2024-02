Na tokratni dražbi se bodo v nasprotju z dosedanjimi štirimi dražbami, na katerih ni bilo ponudb, za nakup večinskega deleža v Uljaniku po pisanju hrvaškega Poslovnega dnevnika potegovali reško podjetje Adria Mont, romunsko podjetje GSP offshore SRL in slovenska družba Eko bor, ki je v lasti Patrika Jarca.

Novogoriški Eko bor se ukvarja s trgovino z odpadki na veliko, ima le nekaj zaposlenih in letno ustvari okoli 10 milijonov evrov prihodkov. Za nakup Uljanika je po pisanju reškega Novega lista ponudil 3,5 milijona evrov.

Ponudba Adrie Mont je po teh navedbah vredna 6,45 milijona evrov. Podjetje je sicer specializirano za proizvodnjo in montažo distribucijskih naftovodov in plinovodov ter gradnjo rezervoarjev za surovo nafto. Ima približno 40 zaposlenih in dva milijona evrov prometa. Tako Adria Mont kot tudi Eko bor sicer nimata izkušenj z ladjedelništvom.

Najresnejši kandidat je skupina GSP romunskega podjetnika Gabriela Valentina Comanescuja. Družba ima 2700 zaposlenih in je znana po delu z naftno in plinsko industrijo, natančneje po gradnji ploščadi. To je bil po navedbah Poslovnega dnevnika tudi razlog za njen vstop na hrvaški trg, ko se je skupaj z reškim 3. majem prijavila na javni razpis Ine za postavitev plinskih ploščadi na Jadranu. Comanescu ima v portfelju tudi ladjedelnico v Konstanci, ladja skupine GSP pa je sodelovala tudi pri sanaciji Inine plinske vrtine v severnem Jadranu.