Najbolj, za 5,7 odstotka, so se minuli mesec na medletni ravni podražili hrana, alkohol in tobak (decembra za 6,1 odstotka). Storitve so bile dražje za štiri odstotke (za prav toliko so se podražile tudi decembra), neenergetske industrijske dobrine pa za 2,0 odstotka (decembra za 2,5 odstotka). Energenti so se medtem pocenili za 6,3 odstotka (decembra za 6,7 odstotka).

Brez upoštevanja cen energije, hrane, alkohola in tobaka – na ta podatek je pri odločitvah o denarni politiki pozoren svet Evropske centralne banke – je bila medletna stopnja inflacije januarja 3,3-odstotna, na mesečni ravni pa je bila zabeležena deflacija v višini 0,9 odstotka. Brez upoštevanja energije je bila letna stopnja inflacije 3,8-odstotna, mesečna stopnja deflacije pa 0,5-odstotna.

Najvišjo letno stopnjo inflacije so imele januarja Estonija (5,0 odstotka), Hrvaška (4,8 odstotka) ter Avstrija in Slovaška (obe 4,3 odstotka).

Za Slovenijo podatka o inflaciji še ni, državni statistični urad bo gibanja objavil v torek. Decembra je imela Slovenija na medletni ravni 3,8-odstotno inflacijo.