V Rusiji se danes izteče rok, do katerega lahko svojo kandidaturo za marčevske predsedniške volitve s podpisi volilcev vložijo kandidati, ki ne kandidirajo kot zastopniki političnih strank. Tako bo dokončno znano, kdo vse bo stal nasproti 71-letnemu predsedniku Vladimirju Putinu, ki je na oblasti že od leta 1999. Glavni izzivalec Putina bo Boris Nadeždin – če bo to dovolil ruski režim s potrditvijo njegove kandidature. Kandidaturo naj bi na volilno komisijo vložil danes.

Obljublja konec vojne

Šestdesetletni nekdanji poslanec dume in eden od zaveznikov ubitega nekdanjega podpredsednika ruske vlade in Putinovega kritika Borisa Nemcova je za nezanemarljiv del ljudi v Rusiji postal natančno to, kar v prevodu pomeni njegov priimek: upanje. Zaradi njegove glavne predvolilne obljube, da bo končal vojno v Ukrajini, ga namreč tako občutijo ljudje, ki so zaradi podpore njegovi kandidaturi v dolgih vrstah čakali, da so lahko na zahtevani seznam 100.000 volilcev prispevali svoj podpis. Nadeždinovi pomočniki so jih tudi z zbiranjem podpisov pri ruskih izseljencih v tujini na koncu zbrali več kot 200.000. Veliko podpore naj bi imel v prestolnici in Sankt Peterburgu, v najbolj liberalnih ruskih mestih. To ni zanemarljiv rezultat glede na to, da je Nadeždin med širšo rusko javnostjo precej nepoznan, čeprav je bil prisoten tako v nacionalni kot lokalni politiki.

Če bo Nadeždinova kandidatura potrjena – zadostiti mora tudi pogoju, da glasove podpore zbere v več kot 40 ruskih regijah –, bi bil s svojimi stališči ob trojici drugih kandidatov zagotovo politično povsem drugačna izbira kot Putin. V Rusiji je v zadnjih dveh desetletjih vedno znova veljalo nenapisano pravilo, da se lahko proti Putinu na volitvah nastopi le, če se spoštuje pravila igre – in ta so bila, da se ne ogrozi Putina. Nadeždin je zdaj velika izjema: nasprotuje represiji, proti skupnosti LGBTI ​usmerjeni zakonodaji in povrhu vsega ob zagovarjanju končanja ruske vojne v Ukrajini nasprotuje tudi Putinovemu oblastniškemu sistemu.

Iz njegovih načrtov je razvidno, zakaj upanje o drugačni Rusiji mnogi ruski volilci vidijo prav v njem. Če bo izvoljen, namerava končati posebno vojaško operacijo v Ukrajini. Pravi, da Rusija nujno potrebuje spremembe, saj jo je Putin popeljal na pot militarizacije. In vendarle se okoli njega pojavljajo tudi dvomi. Mnogi ne verjamejo, da je dejansko tako velik kritik Putina, kot se predstavlja. Razlog za nezaupanje tiči v večletnem pojavljanju Nadeždina v pogovornih oddajah državne televizije, kjer je sicer ob kritičnih tonih zoper režim velikokrat zastopal tudi njegova stališča. Kremelj je vedno znova dopuščal kandidature z opozicijsko vsebino, zato da bi lahko prikazal mnenjsko pestrost volitev in obstoj izbire.

Za Kremelj ni grožnja

Ne glede na to, ali Nadeždin sodi v kategorijo Putinovih volilnih lutk ali ne, vnovična zmaga predsednika Putina naj ne bi bila vprašljiva. Podpiralo naj bi ga vsaj 80 odstotkov ljudi, kažejo tamkajšnje javnomnenjske raziskave. Toda za mnoge ljudi bi bila že sama uvrstitev Nadeždina na volilni listič znamenje, da so spremembe mogoče. Za upanje ljudi je denimo dovolj že, da se Nadeždin na volilnem shodu pojavi ob skupini žena, ki zahtevajo vrnitev mobiliziranih mož iz Ukrajine, ter zgolj previdno reče, da se mora vse to končati.

Vendarle bi bila utvara pričakovati, da bo Nadeždin ali kateri od drugih treh kandidatov – vodja Liberalne demokratske stranke Leonid Slutski, podpredsednik dume Vladislav Davankov ali poslanec Nikolaj Karitonov – resno ogrozil Putina. V Kremlju ga ne vidijo kot grožnjo Putinovi vnovični izvolitvi.