Evropska agencija za zdravila (EMA) je pred kratkim za to cepivo umaknila dovoljenje za uporabo. V podjetju so ob tem zapisali, da je povpraševanje po njihovem cepivu močno upadlo, so pa spomnili na svoje zasluge ob začetku boja proti epidemiji covida: »Po neodvisnih ocenah smo v prvem letu rešili več kot 6,5 milijona življenj, po vsem svetu pa posredovali več kot tri milijarde odmerkov.«

To je po pisanju britanskega Guardiana potrdila tudi Catherine Bennett s katedre za epidemiologijo na Univerzi Deakin v Avstraliji: priznava, da je podjetje odigralo ključno vlogo zlasti v prvih dneh boja proti pandemiji, ko je cepiva primanjkovalo.

»To je bil res pomemben del začetnega globalnega odgovora. Zdaj pa imamo celo vrsto cepiv, ustvarjenih za nove različice virusa.« In poudarila: »Čeprav je covid lahko še vedno smrtonosen, smo na splošno manj občutljivi na to bolezen.«

Dovoljenje za uporabo cepiva so sicer v Avstraliji umaknili že marca 2023, dejansko pa so ga prenehali uporabljati že junija 2021 zaradi drugih, učinkovitejših različic.

Najnovejši nasvet o najustreznejšem cepivu proti covidu-19, ki ga je izdala Svetovna zdravstvena organizacija, je, da mora biti to učinkovito pri različici virusa JN.1.