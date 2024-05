Hrvaški mediji zadnje dni poročajo o »epidemiji femcida«, brutalnih umorih žensk, ki so jim sodili (bivši) partnerji ali drugi družinski člani. Lani so jih zabeležili devet, letos že štiri. Nazadnje v ponedeljek zvečer, ko je 47-letni Leopold B. v Zagrebu ob Savi z nožem ubil Kristino K. (prerezal naj bi ji vrat), ob prijetju pa policiji navrgel, da se je branil, ker ga je napadla. S policijo kasneje ni več želel govoriti. »Nisem hotel, da se tako konča. Res ne,« je sedeč v visoki traven zraven trupla razlagal preiskovalcem, poročajo hrvaški mediji. S Kristino, priljubljeno grafično oblikovalko, sta bila par. Po navedbah njene družine in prijateljev je bila Kiki, kakor so jo klicali, čudovita. »Krasna je bila. In najboljša mama. Otroci si niso zaslužili, da na tako nagnusen način izgubijo mamo,« je za Jutarnji list krvavo dejanje komentirala njena prijateljica. »Tu in tam mi je omenila nekega tipa, s katerim se je videvala, a mi je pred kratkim rekla, da ga ima dovolj. Ironično je, da jo je ubil tam, kjer se je tako zelo rada sprehajala. Ji je sledil? Ne vem. Nedoumljive pa so njegove trditve, da ga je ona napadla. V njej ni bilo trohice nasilja,« pa je Kiki opisal drug prijatelj. Moški je v pridržanju, sumijo ga umora.

Umoril mamo in šel na kavo

»Ubil sem mamo,« pa je policiji le dva dni prej priznal 28-letni A. K. ob aretaciji v lokalu, kamor se je po dejanju odpravil na kavo. Ko je videl, da se mu približuje policija, je mirno legel na tla. Da je storil nekaj tako nepredstavljivega, je malo pred tem zaupal svojemu prijatelju, ta pa je poklical policijo. Na pomoč je poklicala tudi žrtvina sestra, ki živi v isti hiši v zagrebškem predelu Vrapče, le nadstropje višje. Zanimalo jo je, zakaj sestra ni prišla na jutranjo kavo. Šla je preverit in je naletela na grozljiv prizor – na postelji je ležalo izmaličeno truplo 68-letne gospe, ki jo je sin petkrat zabodel. Mladeniča je policija zaradi družinskega nasilja že večkrat obravnavala, na mamo se je spravljal že več let. Trenutno je v priporu, v preiskavi se je po navedbah medijev branil z molkom. 68-letna žrtev je bila nepremičninska agentka, ki je veliko delala tudi v tujini, a se je venomer rada vračala v domovino, da bi s sinom preživela čim več prostih trenutkov. On se je sicer že leta zdravil zaradi duševnih težav, večkrat je bil v psihiatrični bolnišnici. »Zadnje mesece je bil še dodatno sovražno nastrojen proti njej. Jezen je bil, ker je načrtovala prodajo družinske hiše. Pokazal mi je oglas in komentiral, da bodo s hišo vred izginili tudi vsi njegovi spomini,« je za hrvaške medije povedal osumljenčev prijatelj.

Kri je tekla tudi na prvi aprilski petek. In to spet v Zagrebu. 62-letni moški je takrat s pištolo v domači hiši pred sinovimi očmi umoril tri leta mlajšo ženo, se zabarikadiral vanjo in policiste prisilil, da so vdrli. Tik pred aretacijo je moški spil neko strupeno snov in kasneje v bolnišnici umrl. Le nekaj ur kasneje so par kilometrov stran v stanovanju našli truplo 67-letne ženske. Umoril naj bi jo 35-letni prijatelj njenega sina, ki je vlomil v stanovanje in jo zabodel. Izkazalo se je, da naj bi bil v času storitve dejanja neprišteven in da se torej ni zavedal, kaj počne. »V zadnjem hipu sem rešil človeštvo,« je po neuradnih informacijah izpostavil motiv umora. Trenutno je v priporu.

Odobravanje nasilja

Balkan je prežet s krvjo žensk. Pa ne le zadnjih nekaj mesecev, ko poročamo o femicidih v vsaki od nekdanjih držav Jugoslavije, tako je že od nekdaj. Predlani je bilo po celem svetu umorjenih 89 tisoč žensk, največ v zadnjih dveh desetletjih, več kot polovico so jih umorili družinski člani ali partnerji, je pokazala raziskava Združenih narodov. Na Zahodnem Balkanu je odstotek še višji. »Nasilje nad ženskami je globalni problem. Povsod obstaja. Ključno pa je, kako se nanj odziva država. Na žalost je na Balkanu tako, da se nasilje odobrava. Tak model obnašanja se v javnosti ne obsoja dovolj,« je v pogovoru za ameriško tiskovno agencijo AP izpostavila Vanja Macanović iz nevladne organizacije Avtonomni ženski center Srbije. Države so podpisale mednarodne deklaracije in konvencije, a je ključno to, kako se jih upošteva in uveljavlja v praksi. Po njenem mnenju bi morale institucije nositi odgovornost in posledice v vseh primerih, ko zatajijo, saj s tem odvračajo ostale žrtve od prijav. Dodaten problem je, da ogromno ljudi na družinsko nasilje še vedno gleda kot na nekaj zasebnega, kar je treba reševati znotraj štirih zidov in na štiri oči, ne razumejo pa, da je pravzaprav družbeni problem.

Tretji po številu femicidov v EU

Hrvaška je sicer tretja po številu femicidov na prebivalca med državami članicami EU. V zadnjih dveh desetletjih je bilo pri naših južnih sosedih ubitih skoraj 400 žensk. Marca letos je sabor potrdil spremembe kazenskega zakonika, ki kot kaznivo dejanje uvaja femicid. Predvidena kazen je od deset do 40 let zapora. »Odločili smo se poslati jasno in nedvoumno sporočilo vsem segmentom družbe, da je uboj ženske, zato ker je ženska, nesprejemljiv,« je že lani poudaril premier Andrej Plenković. A dodal, da ne glede na to, kaj stori država, se bo vedno našel kak divjak, ki bo nasilno obračunal z žensko ter da stoodstotne zaščite in jamstva pač ni. »Kreteni bodo vedno obstajali,« ni izbiral besed.

Med zakonskimi spremembami za preprečevanje nasilja nad ženskami je tudi zvišanje kazni za posilstvo s sedanjih treh do sedem let zapora na najmanj pet do 12. Spolnega nadlegovanja ne bodo več obravnavali kot prekršek, temveč izključno kot kaznivo dejanje. Kazen za spolni odnos brez privolitve, kamor spada spolni odnos z osebo, ki je zelo vinjena ali brez zavesti, pa se bo zvišala z enega na tri leta zapora. Nasilneži se v primeru prepovedi približevanja žrtvi ne bodo smeli približati na manj kot 50 metrov, ob kršitvah pa so predvidene zaporne kazni.

Hrvaško je k spremembam spodbudilo lansko poročilo strokovne skupine Sveta Evrope Grevio, ki preverja spoštovanje krovnega dokumenta za boj proti nasilju nad ženskami – istanbulske konvencije. V njem so ugotovili, da Hrvaška konvencijo spoštuje minimalno, izpostavili pa še, da manj kot 10 odstotkov obsojenih nasilnežev konča v zaporu ter da policija pogosto pridrži tako tistega, ki je pretepel žensko, kot žensko, ki naj bi ga verbalno napadla.