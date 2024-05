Bambie Thug (31) je na novinarski konferenci v švedskem Malmöju povedal_a, da je bil_a prisiljen_a spremeniti svojo poslikavo telesa v srednjeveški keltski pisavi ogam, s katero je v luči trenutnih razmer v Gazi in sodelovanju Izraela na letošnjem evrovizijskem izboru pozival_a k prekinitvi spopadov in svobodi.

»Zame je bilo zelo pomembno, ker sem za pravičnost in mir. Na žalost sem moral_a na zahtevo EBU to sporočilo spremeniti,« je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa na novinarski konferenci po nastopu povedal_a Bambie Thug, ki si je mesto v sobotnem evrovizijskem finalu pripel_a s skladbo, ki je svojevrstna oda kvir skupnosti: Doomsday Blue.

Želeli zavarovati nepolitično naravo dogodka

Neimenovana tiskovna predstavnica Evropske radiodifuzijske zveze (EBU) je povedala, da je bil napis na telesu Bambie Thug med generalkami v nasprotju s pravili tekmovanja, katerih namen je, da zavarujejo nepolitično naravo dogodka. »Po pogovorih z irsko delegacijo je bil dosežen dogovor, da za nastop v živo spremenijo besedilo,« je dodala.

Irska je na tekmovanju za pesem Evrovizije nazadnje zmagala leta 1996 s skladbo The Voice, ki jo je zapela Eimear Quinn.

Pri EBU so že pred začetkom letošnjega tekmovanja za pesem Evrovizije opozorili, da v Malmö Areni, kjer poteka letošnji evrovizijski izbor, ne bodo dovoljeni palestinske zastave in simboli.

Kljub temu je imel nekdanji švedski evrovizijski predstavnik Eric Saade, ki je nastopil pred začetkom prvega polfinalnega večera, okoli roke ruto – kefijo, ki jo simbolno nosijo ljudje s propalestinskim nazorom.

V EBU so to obžalovali, ker da se je Saade s tem »odločil ogroziti nepolitično naravo dogodka.«

V prvem polfinalnem izboru je nastopila tudi slovenska predstavnica Raiven in se s skladbo Veronika uvrstila v sobotni finale. Poleg nje in irske predstavnice je to uspelo še predstavnikom Srbije, Portugalske, Hrvaške, Ukrajine, Litve, Finske, Cipra in Luksemburga.

Bambie Thug so med nastopom odstranili črni kostum, da bi razkrili obleko v barvah mavrične zastave. Po nastopu je povedal_a, da sta imela s plesalcem, ki je nastopil skupaj z njo, po uvrstitvi v finale »izventelesno izkušnjo«.