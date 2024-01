Janković o hišnih preiskavah: Jaz lahko mirno spim, se pa sprašujem ali gre za poskus zastraševanja

Ljubljanski župan Zoran Janković je na današnji novinarski konferenci povedal, da glede nedavnih hišnih preiskav zaradi domnevno spornih sponzorkih pogodb mirno spi. Se pa sprašuje, ali ne gre za prekomeren ukrep in poskus zastraševanja. »Vse v Mol je zabeležno, vse sponzorske pogodbe so javne,« je dejal in dodal, da je bila policija v preiskavah izjemno korektna.