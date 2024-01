Celotno delovno dobo sem oddelala kot medicinska sestra, tudi moja družina je precej vpeta v medicino, tako je ena sestra upokojena pediatrinja, druga sestra pa magistra farmacije. Lahko povem, da se obe sestri zgražata nad enormnimi zahtevami zdravniškega ceha, ki ga predstavlja Fides, in vse to počnejo na račun in škodo bolnikov. Na koncu se lahko vprašamo, koliko bolnikov bo zaradi nepravočasnega zdravljenja tudi umrlo. Nezaslišano.

Imam sina, ki je študiral medicino in pri študiju ni imel nobenih problemov. Potem pa je nekega dne prišel domov s predavanj in razočarano povedal, da jim na na medicinski fakulteti profesorji razlagajo, da so oni, bodoči zdravniki, elita in da se morajo tega zavedati. To pomeni, da naj bi bili zdravniki nekaj več (Übermensch), kot so nekoč že udejanjali nekateri nam vsem znani »ljudje«. Sin je bil zaradi tega zelo razočaran in je prekinil študij medicine ter se vpisal na študij matematike in fizike. Tam je tudi doktoriral iz fizike in ima še danes podobno mnenje, da on pač noče biti noben »Übermensch«.

Ko že leta prebiramo razne afere v zdravstvu, predvsem zaradi korupcije, seveda pa to ne leti na medicinske sestre in druge uslužbence, temveč praviloma samo na zdravnike, se človek vpraša, v kakšni družbi živimo. Če množico zdravniških korupcijskih afer prevedemo na število zdravnikov, ugotovimo, da je zdravniški ceh procentualno najbolj skorumpiran ceh v Sloveniji. Pri tem pa še nismo upoštevali raznih covidnih dodatkov, ki so očitno razvadili zdravnike na enormne zaslužke. Žal, enkrat je tudi te igre konec.

Zdravniki tudi nočejo razkriti svojih plač, ki bi po zakonu morale biti v javnem sektorju javne. Tako UKC Ljubljana noče razkriti plač zdravnikov kljub odločbi informacijske pooblaščenke in je sedaj zadeva na upravnem sodišču in se lahko vleče kar nekaj let. Se že ve, v čigavem interesu. Tudi nedavna, dobesedno »perverzna« poteza dekana medicinske fakultete dr. Švaba, da zaradi denarja ne bodo več opravljali laboratorijskih preiskav za UKC Ljubljana, je v nebo vpijoča in kaže, kakšno je mentalno stanje v zdravniških glavah (denarnicah).

Ker sem dolga leta delala v zdravstvu, vem, da je veliko (večina) zdravnikov še vedno visoko moralnih ljudi z izraženo empatijo do soljudi in pacientov. Zato se obračam ravno na njih, naj se oglasijo, ter pozivam Fides k razumu, in naj se začnejo pogajati z vlado z zavedanjem, da smo vsi v istem čolnu. Ultimati in izsiljevanja niso znak demokratičnosti, še najmanj pa človečnosti. Upam pa, da ni v ozadju politični interes določenih rušiteljev demokracije, ker to bi pa pomenilo pravo katastrofo za zdravniški ceh in državo.

Petra Lužnik, Kranj