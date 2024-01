Zakaj šef korporacije ni nagovoril zaposlenih

Po skoraj dveh letih moramo zares vzeti dejstvo, da se to državo vodi po principih vodenja velike korporacije. Na vrhu karizmatični vodja, okoli strokovnjaki za svoja področja in malo nižje operativci. Predvsem pa gre za dinamično strukturo, iz katere izpadejo vsi, ki niso dovolj hitri, dovolj prodorni in dovolj prilagodljivi. Šef korporacije je dal vsem šanso s samo enim napotkom, da naj se izkažejo. V stilu naših športnikov, da naj dajo vse od sebe. Se vržejo na glavo in srce pustijo na terenu.