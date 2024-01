Tridesetletna Venier je osvojila drugo karierno zmago, prvo po letu 2019, ko je zmagala na smuku v Garmisch-Partenkirchnu. Avstrijka je nastopila s startno številko 18 po dramatičnem začetku današnje tekme, ki so jo zaznamovali odstopi najboljših tekmovalk. Venier je za 39 stotink sekunde popravila dosežek Gut-Behramijeve, ki je šla na progo kot deveta. Švicarka je sicer vpisala karierne 82. stopničke v svetovnem pokalu, 21. smukaške.

Na tekmi so si kar tri tekmovalke razdelile tretje mesto, vse tri so ob prihodu v cilj vpisale zaostanek 71 stotink sekunde. Medtem ko uvrstitev vodilne smukačice v karavani Italijanke Sofie Goggia na stopničke na smuku ni presenečenje, pa sta precejšnje presenečenje drugi dve tekmovalki. Avstrijka Christina Ager in Kanadčanka Valerie Grenier sta se prvič zavihteli na oder za zmagovalke na smukih v svetovnem pokalu. Agerjeva je v Cortini osvojila svoje prve karierne stopničke, Grenierjeva pa je bila prvič v karieri na stopničkah na tekmah v smuku. Pred tem je sicer dvakrat zmagala na dveh veleslalomih na Zlati lisici v Kranjski Gori, letos in lani.

Ilka Štuhec je nastopila s startno številko 14, a že od starta ni bila tako zanesljiva in hitra, kot je že bila na tem prizorišču v Dolomitih, na katerem je vpisala šest uvrstitev na zmagovalni oder, tudi dve na najvišje mesto. Ob prihodu v cilj je bila z zaostankom 1,62 sekunde deveta, nato pa je pristala na končnem 21. mestu z zaostankom 2,01 sekunde.

»Nenavadna tekma danes, za Cortino ogromno odstopov, ogromno je napak, žal so te del našega športa,« se je Štuhčeva v izjavi po tekmi najprej odzvala na dogajanje na progi. O svojem nastopu pa je dejala: »V duhu celotne sezone si še ne najbolj zaupam, ne spustim smuči teči, kar se potem tudi vidi na zaostanku. Čas tako seveda izgubljaš in zaostanek je vedno večji. Jutri še ena tekma, nov dan, nova priložnost. Vsekakor bomo podrobno pogledali videoanalizo, za boljši občutek in za dvig samozavesti je treba najti dobre stvari in se s tem ponovno pognati jutri na polno.«

Kar 12 odstopov

Na tekmi je bilo sicer od 52 nastopajočih kar 12 odstopov, najhuje jo je skupila Mikaela Shiffrin. Osemindvajsetletno Američanko, ki vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, je odneslo iz ravnotežja med skokom tik pred enim prvih, najtežjih ovinkov na progi.

Najboljša smučarka na svetu, s 95 zmagami absolutna rekorderka v svetovnem pokalu, ki prepričljivo vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala, se je na progo podala s številko osem. Po nekaj več kot 20 sekundah je po skoku pred znamenitim odsekom Tofana Schuss zašla iz smeri. Izgubila je nadzor nad smučmi in jo je vrglo v zaščitno ograjo, po odboju je obležala nepremično na snegu in so ji morali pomagati reševalci, v neposrednem televizijskem prenosu se je slišalo krike.

Čez nekaj časa se je le usedla in nato vstala, a pri tem leve noge ni položila na tla, in si je do mesta, kjer jo je pobral reševalni helikopter, pri hoji pomagala s palicama. Shiffrinova je v tej sezoni zmagala na sedmih tekmah, petih slalomih, veleslalomu in tudi na smuku v St. Moritzu.

Poleg Mikaele Shiffrin so odstopile še.nekatere najboljše smučarke: Švicarki Priska Nufer in Corinne Suter ter Italijanka Federica Brignone. Pri Nuferjevi in Suterjevi je kazalo, da sta se smučarki tudi poškodovali. Tudi Suterjevo je tako kot Shiffrinovo v dolino in v bolnišnico prepeljal helikopter.

Najboljša smučarka na svetu Mikaela Shiffrin, s 95 zmagami absolutna rekorderka v svetovnem pokalu, kljub ničli prepričljivo vodi v skupnem seštevku svetovnega pokala.

Po koncu sezone Slovakinje Petre Vlhove, ki je padla in si poškodovala kolenske veti na veleslalomu v domači Jasni, se je na drugo mesto v skupnem seštevku zavihtela Gut-Behrami. Švicarka ima 340 točk manj od Shiffrin, ki je edina presegla tisočico ter je pred padcem v sezoni zbrala 1209 točk.

V soboto bo v Cortini še en smuk, v nedeljo pa se bo tekmovalni spored končal s superveleslalomom.

Letos veliko poškodb

V tej sezoni se je že huje poškodovala tekmica Shiffrin za veliki kristalni globus Slovakinja Petra Vlhova, ki si je poškodovala kolenske vezi in že končala sezono pa padcu na veleslalomu v domači Jasni.

Sezono je moral končati tudi fant Mikaele Shiffrin, Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki si je v začetku januarja med smukom v Wengnu v Švici huje poškodoval levo ramo in nogo.

Poleg Kildeja sta se resno poškodovala še dva vrhunska smučarja Avstrijec Marco Schwarz in Francoz Alexis Pinturault, ki sta prav tako že končala sezono.