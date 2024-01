Pretoria je v svoji tožbi trdila (in še trdi), da Izrael izvaja genocidna dejanja nad Palestinci. Sodnica na primeru ni zavrgla tožbe, kot je to zahtevala Izraelova stran, temveč je poudarila, da ima Južna Afrika pravico, da jo vloži, in s tem odprla pot nadaljnjim pravnim razpravam.

Meddržavno sodišče v Haagu je Izraelu naročilo, naj sprejme vse potrebne ukrepe, ki so v njegovi moči, da prepreči genocid nad Palestinci. To je pomembna odločitev, ki ima lahko širše posledice za mednarodno pravo in odnose med državami.

Joan E. Donoghue, predsednica Meddržavnega sodišča, je začela zasedanje in prebrala težko pričakovano odločitev, ki jo je sprejel senat 17 sodnikov v primeru, ki se dotika jedra enega najbolj nerešljivih konfliktov na svetu.

Donoghue je v sodbi, katere branje bo predvidoma trajalo približno eno uro, dejal, da sodišče zadeve ne bo zavrnilo.

»Sodišče se dobro zaveda razsežnosti človeške tragedije, ki se odvija v regiji, in je globoko zaskrbljeno zaradi nenehnih izgub življenj in človeškega trpljenja,« je dejala.