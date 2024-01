Upravo mestne občine Ljubljana bo naslednjih pet let vodil Miha Verbič. Njegov petletni mandat se je začel s 23. januarjem letos, je razvidno na spletni strani občine. Verbič je že od lanske jeseni opravljal naloge vršilca dolžnosti direktorja, saj je nasledil prejšnjo direktorico Uršo Otoničar, ki se je zaposlila v Javnem holdingu Ljubljana.

Janković je ob slovesu od Urše Otoničar dejal, da je bila v mestni upravi zaposlena več kot 25 let, od tega je bila šest let direktorica. Otoničarjeva je na tem položaju zamenjala Jožko Hegler, ki je bila direktorica mestne uprave med letoma 2012 in 2017. Pred Heglerjevo pa je mestne uradnike pet let vodil Vasja Butina. Slednji je po javno dostopnih podatkih trenutno član nadzornega sveta Javnega holdinga Ljubljana in sveta zavoda Lekarne Ljubljana.

Sočasno z direktorjem mestne uprave je občina iskala še njegovega pomočnika. Na občini so pojasnili, da je bila na razpisu za to mesto izbrana nekdanja ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik, »ki pa je po izbiri odstopila od vloge«. Oddaja Tarča je na svojem facebook profilu poročala, da je bila nekdanja ministrica uspešna na razpisu Slovenskih železnic in je 17. januarja postala vodja sektorja za pravne zadeve in kadre. Ob tem so še zapisali, da bo njena plača na Slovenskih železnicah okoli 8500 evrov bruto.

Razpisa za direktorja živalskega vrta in Kina Šiška

V veliki mestni družini trenutno iščejo direktorja za dva javna zavoda, in sicer za Živalski vrt Ljubljana in Center urbane kulture Kino Šiška. Oba razpisa sta se iztekla z včerajšnjim dnem. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo v nadaljevanju odprla prejete ponudbe, preverila izpolnjevanje pogojev kandidatov in najboljšega predlagala v imenovanje ljubljanskemu mestnemu svetu. Potrjena kandidata bosta funkcijo direktorja opravljala pet let.

Razpis za direktorja Kina Šiška je že drugi od lanske jeseni. Na jesenski razpis je komisija prejela tri prijave, a popolni sta bili prijavi dotedanjega pomočnika direktorja za menedžment in finance Mitje Bravharja ter glasbenega urednika in novinarja na Valu 202 Žige Klančarja. Bravhar in Klančar sta nato po pogovoru pri ljubljanskem županu Zoranu Jankoviću od kandidature odstopila. Slednji je pozneje pojasnil, da v funkciji direktorja Kina Šiška želi nekoga, ki bo zagotovil, da se bo delo, ki ga je začel prejšnji dolgoletni direktor Simon Kardum, nadaljevalo na isti ravni. Kardum je lani jeseni odstopil, ko je postal član uprave RTV Slovenija. Toda Kardum je s te funkcije tik pred koncem lanskega leta odstopil.

Nekateri mediji so lani poročali, da naj bi si župan za direktorja Kina Šiška želel sedanjega direktorja Slovenskega mladinskega gledališča Tiborja Miheliča Syeda.