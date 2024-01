Sodišče je tako odločilo, potem ko je Fritzl kot vsi obsojeni na dosmrtni zapor v Avstriji lahko prvič zaprosil za pogojni izpust po odsluženih 15 letih kazni. Sodniki so odločali tudi na podlagi novega mnenja sodnega izvedenca za psihiatrijo, ki je potrdil, da ni več nevaren in da je tudi fizično oslabljen. Trpel naj bi tudi za demenco.

Deželno sodišče v Kremsu je danes odločilo, da 88-letnik ne bo predčasno izpuščen, bo pa premeščen v običajen zapor, kjer bo moral vsake tri mesece predložiti dokazila o terapevtskem zdravljenju, je povedal tiskovni predstavnik sodišča. Odločitev še ni pravnomočna, saj se nanjo lahko pritoži tožilstvo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Fritzlova odvetnica Astrid Wagner je v prvem odzivu odločitev sodišča označila za pomemben prvi korak in dejala, da je Fritzl ganjen. Napovedala je, da bo čez leto dni znova zaprosila za njegov pogojni izpust.

Fritzl je hčer od leta 1984, ko je bila stara 18 let, do aprila 2008 zadrževal v zvočno izolirani kleti svoje hiše v mestu Amstetten, kjer jo je posiljeval. V tem času mu je rodila sedem otrok, od katerih jih je preživelo šest. Danes 57-letna Fritzlova hči in njeni otroci so kasneje prevzeli novo identiteto.

Leta 2009 je bil zaradi incesta, več tisoč posilstev, zasužnjevanja, nezakonitega zadrževanja v ujetništvu, hudih groženj in smrti iz malomarnosti obsojen na dosmrtno ječo ter zaprt v strogo varovano kaznilnico za duševno motene prestopnike v zaporu Stein v Kremsu.