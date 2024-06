Sebastienu Abramovu ​so za umor julija lani prisodili 30let zapora. Njegov novi, že šesti zagovornik Antonio Novak je v pritožbi izpostavil, da Abramov Sare 15. marca 2015 ni nameraval umoriti, kot je razsodilo prvostopenjsko sodišče, temveč je šlo za nesrečo. »Neposrednih dokazov, da je šlo za umor, ni, temveč gre zgolj za domneve in indice. Zato predlagam višjemu sodišču, da prvostopenjsko sodbo razveljavi in se začne novo sojenje, pred novim senatom, ki bo podrobno presojal o vseh okoliščinah. Ali pa naj se sodba pravno prekvalificira v povzročitev smrti iz malomarnosti, saj moj klient ne beži od odgovornosti za to dejanje, ki ni bilo namerno,« je pritožbo povzel Novak. V sodni dvorani pa je tudi prebral pismo, ki ga je Abramov napisal tik pred začetkom zasedanja senata. V njem je pojasnil, da ne želi biti navzoč v sodni dvorani, saj ga vse skupaj preveč obremenjuje in vznemirja.

Puška je bila brezhibna

Po ugotovitvah prvostopenjskega sodišča julija je Abramov, tedaj še kot Sebastjan Colarič, na zahrbten način in iz nizkotnih nagibov s polavtomatsko puško ustrelil svoje tedanje dekle.

Abramov je namreč, do takšnega zaključka je po vseh izvedenih dokazih prišlo sodišče, skoval peklenski načrt in Sarino smrt skušal prikazati kot nesrečo. Njeni smrti naj bi botrovala pokvarjena puška, ki jo je repetiral po nasvetu puškarja. A so izvedenci ugotovili, da je orožje delovalo brezhibno. Sodišče Abramovu tudi ni verjelo, ko je dejal, da je oškodovanka sama prijela puškino cev, spet drugič, da sta se ruvala, tretjič pa, da naj bi vstala in ga poljubila, pri tem pa se je puška sprožila.

Abramov je namreč zelo dobro poznal orožje in je znal tudi rokovati z njim, kar so potrdile številne priče. Oškodovanka mu je zaupala in niti malo ni mogla slutiti, da je usodnega dne sedla pred nabito cev, ki jo je obtoženi uperil vanjo.

Šov na pogrebu

Kako skrbno je obtoženi skoval načrt, da bo umor prikazal kot nesrečo, kaže tudi, da je tri dni pred dogodkom klical prodajalca orožja in mu potožil o težavi s kopitom. To težavo sta odpravila, o kakšni drugi pa ni govoril. Prav tako je prodajalca klical dva dni po tragičnem dogodku, ko je želel preklicati že oddano naročilo za dodatno opremo, prosil pa je tudi za vračilo že plačanega zneska. »Le kdo, ki žaluje, ima čas misliti na takšne stvari,« so se čudili mnogi, priče pa so opozorile še na nenavadno obnašanje obtoženega po smrti Sare V., denimo na pogrebu, kjer naj bi uprizoril pravcati šov.

Med sojenjem se je tudi izkazalo, da je bil Abramov hkrati v intimni zvezi tudi z Julijo Adlešič, bolj znano iz afere odrezana roka. In to že vsaj dve leti pred tragičnim dogodkom v Pernovem pri Žalcu. Svojo zvezo sta skrbno skrivala. Starša Adlešičeve sta povedala, da je Abramov Saro V. vselej omenjal kot svojo poslovno partnerko in ne dekle. Da v zvezi s Saro ni bilo vse v najlepšem redu, čeprav je Abramov trdil nasprotno, celo, da sta se želela poročiti, so povedale tudi nekatere druge priče. Sodišče je tako prišlo do zaključka, da smrt Sare V. ni bila posledica nesreče, temveč skrbno načrtovanega, zahrbtnega in naklepnega umora. Višji sodniki bodo odločitev na pritožbo sporočili pisno.