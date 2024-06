Povedali so, da trenutno nimajo informacij o tem, za katero vrsto kita gre. Obenem so ljudi pozvali, naj se kitu ne približujejo s plovili in naj jih obvestijo, kje in kdaj so ga videli.

Kite so na Hrvaškem zadnjič videli avgusta lana. Blizu dalmatinskega otoka Korčula v srednjem Jadranu so takrat opazili kite glavače. Bilo naj bi jih najmanj pet. Pred tem so kite glavače na Hrvaškem opazili avgusta 2016 blizu Rovinja.