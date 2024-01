Zobozdravnik iz Laškega Ivan Rajević, ki je 7. januarja pred dvema letoma na hodniku večstanovanjske stavbe poskušal umoriti svojo nekdanjo partnerko, bo moral za zapahi preživeti še nadaljnjih 15 let. Junija lani ga je namreč za to kaznivo dejanje prvostopenjsko sodišče obsodilo na 17 let zaporne kazni, vendar sta se na sodbo on sam in tudi njegov zagovornik, pritožila. Vztrajala sta, da je kazen previsoka in da sodišče ni pravilno ugotovilo vseh dejstev. Da je Rajević dejanje zagrešil v afektu. A višji sodniki so po opravljeni javni seji odločili, da je bila odločitev prvostopenjskega sodišča pravilna, zato so sodbo v celoti potrdili. Ker pa je v priporu že vse od januarja 2022, se mu čas, ki ga je že preživel v priporu, seveda upošteva pri odmerjeni kazni, zato bo moral za zapahi preživeti še 15 let. Pravnomočno obsojeni Rajević je svojo žrtev zabodel z 17- centimetrskim nožem pod desni rebrni lok in ji pri tem prebodel tudi jetra in ledvice, zaradi česar je močno krvavela. Če ne bi takoj dobila ustrezne zdravniške pomoči in je v celjski bolnišnici še isto noč ne bi operirali, bi bilo lahko njeno življenje tudi ogroženo. K tako visoki kazni je gotovo prispevalo dejstvo, da je bil Rajević že obstojen za poskus uboja svoje nekdanje soproge, zaradi česar je bil, ob priznanju krivde, obsojen na štiri leta zapora, ki ga je odslužil le nekaj mesecev pred tem, ko se je zapletel v novo, tokrat še hujše kaznivo dejanje. Na sodišču krivde tokrat ni priznal, ni pa zanikal, da je partnerko, s katero sta se razhajala, saj naj bi bil njun odnos že dalj časa turbulenten, zabodel. x mm