Nov incident v celjski bolnišnici: starš bolnega otroka kričal na osebje, nato zagrozil še s streljanjem

Starš bolnega otroka zaradi čakanja nasilno stopil v ambulanto, kasneje grozil še po telefonu. Vrste na urgenci so dolge, ker je lažje do zdravnika priti v urgentnem centru. V bolnišnici so obsodili nasilje.