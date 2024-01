Gomile in packarije

V petek zvečer je skupina kreativnih protestnikov pred parlamentom zgradila snežne skulpture, ki ponazarjajo v bele plahte zavita trupla v Gazi. V spokojni zasneženi prestolnici so gomile na ploščadi pred parlamentarno zgradbo delovale srhljivo – prav tako zjutraj v bleščavem zimskem soncu. Bile so skoraj več kot le opomin politikom, naj vendarle bolj odločno obsodijo dogajanje v Palestini. Bile so opomnik človečnosti.