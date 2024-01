Imenovali so ga novi Tesla

Mediji so ga imenovali novi Tesla, o čudežnem otroku so snemali oddaje in dokumentarne filme, nato pa je izginil. Miodrag Mićić - Mimi se je naučil brati pri dveh letih, preden je vstopil v prvi razred, je prebral kemijski učbenik in začel graditi domači laboratorij za eksperimente. Mimi žal ni imel podpore večine učiteljev v osnovni šoli, bil je žrtev vrstniškega nasilja, zato je zamenjal šolo ... »Učitelji me niso imeli za čudež, ampak za otroka, ki odstopa od povprečja. Ko sem šel na republiško tekmovanje iz astronomije in biologije, sem od razredničarke dobil ukor zaradi odsotnosti od pouka.« Ko je bil star 14 let, so mu dovolili vpis na univerzo, a kljub temu da je bil najboljši študent, zanj ni bilo možnosti, da postane asistent. Zato se je odločil, da gre. V Ameriko je leta 1998 prišel z dvema kovčkoma in nekaj manj kot 1000 dolarji v žepu. Nato je pri 25 letih postal doktor znanosti, danes pa je redni profesor in predstojnik oddelka na državni fakulteti, podpredsednik multinacionalke, komercialni pilot in certificirani inštruktor letenja. Vse svoje mladostne želje je uresničil, a je ostal, čeprav je uspešen tako karierno kot finančno, skromen in nič kaj prevzeten. Pravi, da je njegov največji dosežek družina, njegov največji poslovni uspeh pa, da so uspešni njegovi nekdanji študenti, ki so zdaj uspešni strokovnjaki. Da, tudi geniji so le ljudje.