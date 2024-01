Po besedah Aleksandra Bogomaza žrtev ni bilo, je pa v skladišču izbruhnil požar, zaradi česar so tja poslali 13 gasilskih vozil. »V Klincih gorijo štirje naftni rezervoarji,« je pojasnil in dodal, da so iz varnostnih razlogov evakuirali 32 okoliških prebivalcev. Kot je še dejal, je Ukrajina regijo kasneje napadla s še dvema dronoma, ki pa ju je zračna obramba prav tako uničila, poroča ruska tiskovna agencija Tass. »Poskus kijevskega režima, da bi izvedel teroristični napad z brezpilotnimi letalniki, je bil preprečen,« je sporočil.

Po navedbah lokalnega železniškega operaterja je v Klince, ki ležijo približno 50 kilometrov od ukrajinske meje, prispel tudi gasilski vlak, opremljen za gašenje večjih požarov. »Požar ne bo vplival na železniški promet v Klincih,« so zagotovili na omrežju Telegram. Omenjeno skladišče nafte sicer pripada ruskemu energetskemu velikanu Rosneft.

V Kijevu so prevzeli odgovornost za napad in ga označili za pravičen odgovor na ruske napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Sporočili so, da je napad izvedel glavni obveščevalni direktorat ukrajinskega obrambnega ministrstva. Podrobnosti niso podali.

Iz regij Brjansk, Kursk in Belgorod, ki mejijo na Ukrajino, sicer pogosto poročajo o ukrajinskih napadih z droni.

Ukrajina opozarja na rusko vojaško rabo zahodnih tehnologij

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je medtem danes pozval Zahod, naj se zresni glede omejevanja zmožnosti Rusije za izdelavo novega orožja. Kot trdi Kuleba, je namreč v ruskem orožju kljub sankcijam še vedno moč najti veliko kosov zahodne tehnologije.

»Po nekaterih podatkih je do 95 odstotkov v tujini proizvedenih ključnih komponent, najdenih v ruskem orožju, uničenem v Ukrajini, prišlo iz zahodnih držav,« je minister zapisal na družbenem omrežju X. Teh trditev sicer ni podkrepil z neposrednimi dokazi. Kuleba je poudaril, da ne gre za dejanja vlad, pač pa zasebnih podjetij. Prav tako ne gre nujno za vojaško opremo, ki jo izvažajo v Rusijo, pač pa za tehnologijo za dvojno rabo ali pa kar navadno civilno tehnologijo, ki se lahko koristi v vojaške namene.

Ukrajina bi po njegovem mnenju potrebovala manj pomoči in izgubila manj življenj, če bi na Zahodu izsledili in zaprli vse pravne luknje za izogibanje sankcijam, je še dodal zunanji minister.