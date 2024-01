(Nedeljski dnevnik) Gradbišča na vseh avtocestah

Pogledali smo, kje in kdaj bomo letos med vožnjo po avtocestnem omrežju naleteli na gradbišča zaradi obnove in vzdrževalnih del. Gradbena dela sredi poletne sezone pogosto povzročajo dodatne ovire za pretočnost in slabo voljo voznikom. A naše avtoceste so večinoma stare že več kot dve desetletji, vse bolj polne in marsikje preobremenjene, tako da potrebujejo več vzdrževanja, da ostanejo v dobri kondiciji in je vožnja varna.