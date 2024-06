Zadnja volišča tokratnih evropskih volitev se bodo ob 23. uri zaprla v Italiji, pred tem pa bo večina držav svoja volišča zaprla ob 19. uri. Že sedaj so znani nekateri rezultati vzporednih volitev v posameznih državah članicah. Iz teh rezultatov še ni možno sklepati na volilne trende v sedemindvajseterici.

V Avstriji je po projekcijah na evropskih volitvah slavila Svobodnjaška stranka (FPÖ), ki pripada skrajni desni evropski skupini Identiteta in demokracija. Dobili so 27 odstotkov glasov, skoraj deset odstotkov več kot pred petimi leti. Ljudska stranka (ÖVP) je izgubila skoraj 11 odstotkov glasov in pristala pri 23,5 odstotka, opozicijski socialdemokrati (SPÖ) so s 23,0 odstotki prehiteli vladno stranko Zelene, ki so z enajstimi odstotki pristali na četrtem mestu.

V Nemčiji je po rezultatih vzporednih volitev zmagala krščanska demokracija CDU / CSU, ki pripada EPP. 23,5 odstotka naj bi dobila ta opozicijska stranka. S 15,5 odstotka so se na drugo mesto uvrstili skrajni desničarji AfD s 15,5 odstotka (pridobili so 5,5 odstotka glasov). Vladni Socialdemokrati (SPD) kanclerja Olafa Scholza so izgubili skoraj dva odstotka v primerjavi z rezultatom izpred petih let in so dosegli 14 odstotkov. Močno so izgubili vladni Zeleni, ti so v primerjavi z rezultatom izpred petih leti izgubili 8 odstotkov in so pristali pri 12 odstotkih glasov.

Na Nizozemskem je po rezultatih vzporednih volitev zmagalo Zeleno-liberalno zavezništvo nekdanjega evropskega komisarja Fransa Timmermansa, ki naj bi osvojilo osem od 31 nizozemskih sedežev. Tam je bila vladna skrajno desna stranka Geerta Wildersa premagana. S sedmimi dobljenimi sedeži je pristala na drugem mestu.

Prve projekcije kmalu

Prva projekcija sedežev po evropskih političnih skupinah iz letošnjih evropskih volitev se pričakuje okoli 20.15 ure. Na volitvah pred petimi leti je sicer slavila Evropska ljudska stranka s 182 dobljenimi poslanskimi sedeži. Takrat so v 751-članskem parlamentu poslance volili tudi še v Veliki Britaniji, ki pa je leto dni kasneje izstopila. Socialisti in demokrati (S&D) so dobili 154 poslanskih sedežev, liberalci Prenovimo Evropo pa 108. Zeleni so se uvrstili na četrto mesto s 74 dobljenimi mandati, nato pa so sledile skrajno desne skupine Identiteta in demokracija s 73 mandati ter Evropski konservativci in reformisti s 62 mandati. Evropska levica je ob začetku mandata imela 41 poslanskih sedež, neopredeljenih pa je bilo 57 poslancev.

Ogrožena demokracija in človekove pravice

Tudi letošnje evropske volitve se v večini evropskih političnih skupin opisujejo kot pomembne za evropsko demokracijo. Ta in človekove pravice so v Evropi ogrožene, je minuli teden sicer ocenila Evropska agencija za temeljne pravice (FRA). »Polarizacija po Evropi vodi v razširjeno nestrpnost in razdvaja družbe, zaradi česar trpijo številne skupine,« je ocenjeval direktor agencije FRA Sirpa Rautio.

V FRA so še kritizirali, da se demokratični prostor vse bolj krči tudi zato, ker državni organi pretirano posegajo v svobodo zbiranja in pravico do izražanja mnenj. Agencija za temeljne pravice je izrazila tudi zaskrbljenost zaradi ekonomske neenakosti v Evropi. Približno petino prebivalstva v EU ogroža revščina, po raziskavah pa je velika večina ljudi nezadovoljna s tem, kako so se vlade in institucije EU odzvale na strmo rast cen. FRA je izrazila tudi zaskrbljenost zaradi porasta antisemitizma v povezavi s terorističnimi napadi Hamasa in izraelskim vojaškim odzivom na območju Gaze. Naraščajoča nestrpnost po vsej Evropi vpliva tudi na muslimane, ljudi z afriškimi koreninami, migrante in romsko manjšino.