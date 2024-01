Poljakinja je namreč proti Danielle Collins v odločilnem nizu drugega kroga dvakrat izgubila svoj servis ter zaostajala z 1:4. Pri zaostanku z 2:4 je Američanka na servis Poljakinje vodila s 40:0. Kazalo je, da bo Danielle Collins še drugič v dveh letih vzela skalp prve igralke sveta, potem ko jo je že premagala predlani v polfinalu Melbourna. Toda Iga Świątek se je vrnila v velikem slogu ter z zmago s 6:4, 3:6, 6:4 po treh urah in 14 napredovala v tretji krog.

Naslednja tekmica bo češka najstnica

»Tekmica je igrala izvrstno. Zadevala je iz vseh položajev. Bila je blizu ciljne črte. V najtežjih trenutkih sem si govorila, da se moram boriti do konca, saj mora Danielle prej ali slej narediti kakšno napako. Če je ne bi, bi ji čestitala, ker bi bila preprosto boljša. Z dobro igro in vztrajnostjo sem dočakala tudi kakšno napako tekmice, kar sem dobro izkoristila. Izjemno vesela sem in ponosna, da sem napredovala v šestnajstino finala,« se je zmage veselila Świątek, ki se bo jutri v 3. krogu pomerila z Lindo Noskovo. Češka najstnica, 50. igralka s svetovne lestvice, je vstopila v novo leto v izvrstni formi, saj je bila v Brisbanu polfinalistka. Premoč je morala priznati šele Jeleni Ribakini.

Po zmagi je Świątek govorila tudi o prijetnejših temah. O glasbi, ki ji namenja veliko pozornosti. »Glasba mi daje energijo. Najbolje igram takrat, ko med dvoboji ves čas pojem ali ponavljam isto pesem. V zadnjem času mi je pri srcu Dolly Parton. Ko mi misli begajo, pojem različne pesmi. S tem sicer ni nič narobe, a tedaj ne igram najboljšega tenisa, saj nisem maksimalno osredotočena na igro,« je priznala prva igralka sveta, po srcu sicer velika rokerica. To potrjujejo njene najljubše glasbene skupine, ki so Pearl Jam, Rolling Stones, Red Hot Chilli Peppers, Pink Floyd, Santana, Coldplay, AC/DC. »Takšno glasbo so poslušali moji trenerji, ki so me pripeljali na profesionalno pot, jaz pa sem jo prisvojila in v njej uživam.«

Dvoboj za večnost

Za največje presenečenje petega dne v Melbournu je poskrbela Ana Blinkova. Rusinja je v dvoboju, polnem zasukov, izločila lansko finalistko Jeleno Ribakino. Rusinja je doslej dvakrat v karieri premagala igralko iz elitne deseterice, in sicer Švicarko Belindo Benčič in Francozinjo Caroline Garcia. Včeraj pa je bila v redko videnem dvoboju, ki so ga teniški strokovnjaki označili celo za edinstvenega, po več kot pol ure igre v podaljšani igri odločilnega niza z 22:20 premagala Ukrajinko.

Ana Blinkova je rešila šest zaključnih žogic, realizirala pa je enajsto, deveto v podaljšani igri. »Tresle so se mi roke. Tudi noge. Ves čas sem si govorila, naj ostanem agresivna ter žogice vračam v igrišče. Bori se, bori in bori, sem si ponavljala. Do največje zmage v karieri pa ne bi prišla brez tako sijajne publike, kot je bila včeraj na Rod Laver Areni. Tega dvoboja gotovo ne bom nikoli pozabila, verjetno pa ne tudi kdo od teniških navdušencev,« se je povsem izmučena veselila zmage s 6:4, 4:6, 7:6 (20) Ana Blinkova, 57. igralka sveta, ki se bo v 3. krogu pomerila z nekdanjo zmagovalko Portoroža Italijanko Jasmine Paolini.

Težko delo za Alcaraza

Prvi veliki preizkus na začetku koledarskega leta je imel tudi drugi igralec sveta Carlos Alcaraz. Španec se je uvrstil v tretji krog po zmagi s 6:4, 6:7 (3), 6:3, 7:6 (3) nad Lorenzom Sonegom. »Zelo sem zadovoljen s svojo igro. Če ne bi igral na najvišjem nivoju, bi priznal premoč razpoloženemu tekmecu,« je priznal Carlos Alcaraz, ki je pri 20 letih odigral že svoj 200. dvoboj na turnirju serije ATP. »Nisem vedel za to statistiko. Lahko sem nanjo ponosen, a ne igra vloge v moji karieri. Ne razmišljam o tem, koliko dvobojev bom odigral,« je v angleškem jeziku, ki ga obvlada vse bolje, odgovarjal Carlos Alcaraz, ki lani zaradi poškodbe v Melbournu ni igral.

Alcaraza v tretjem krogu na papirju čaka lažje delo, saj se bo pomeril s 140. igralcem sveta Juchengom Shangom. Osemnajstletni Kitajec v Melbournu igra s povabilom organizatorjev, z dvema odmevnima zmagama pa je potrdil svoj talent. V uvodnem krogu je bil s 3:2 v nizih boljši od Američana Mackenzieja McDolda, včeraj pa je s 3:1 premagal Indijca Sumita Nagala. Junheng Shang je nase opozoril v Hongkongu, kjer se je po zmagah nad Srbom Lazslom Đerejem, Nizozemcem Boticom Van De Zandschulpom in Američanom Francesom Tiafojem uvrstil v četrtfinale, v katerem je bil z 2:1 v nizih boljši kasnejši zmagovalec turnirja Rus Andrej Rubljov.

*** 18. zaporedno zmago v nizu je dosegla Iga Świątek, sedmo letos v Avstraliji, kjer je bila neporažena na pokalu United. 200. dvoboj na teniških turnirjih serije ATP je že pri 20 letih odigral Carlos Alcaraz.