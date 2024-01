Poslanska skupina SDS je vložila predlog za razpis posvetovalnega referenduma o drugem bloku jedrske elektrarne v Krškem (JEK 2) in manjših modularnih reaktorjev. Državljane bi vprašali »ali ste za to, da Republika Slovenija zagotavlja stabilno in cenovno dostopno oskrbo z električno energijo z uporaboe nuklearne energije z izgradnjo drugega bloka Jedrske elektrarne Krško in manjših modularnih jedrskih reaktorjev?«. Posvetovalni referendum bi vezali na skorajšnji sprejem resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije. Menijo, da bi ga bilo najbolje izvesti hkrati z evropskimi volitvami, ki bodo v začetku junija letos, je v imenu poslanske skupine SDS dejal posavski poslanec Tomaž Lisec. Ocenil je, da je sedaj »idealen, optimalen ali celo skrajni čas« za posvetovalni referendum ter spomnil na javnomnenjsko anketo naše medijske hiše, iz katere izhaja, da bi projekt Jek 2 podprla prepričljiva večina vprašanih. Kar 68,6 odstotka vprašanih bi gradnjo JEK 2 podprlo, 21,1 odstotka vprašanih bi ji nasprotovalo. Dobra desetina je neopredeljena, izhaja iz ankete.

Predstavnik investitorja razmišlja podobno kot SDS

Generalni direktor Gen energije Dejan Paravan je v sredo v pogovoru za Dnevnik dejal, da bi si tudi sam »prizadeval, da bi bil referendum prej (kot leta 2027, op.a.)« in dodal, da je po njegovem mnenju »referendum lahko zelo hitro, saj nam bo referendumska odločitev dala signal, ali je prav, da gremo po tej poti naprej«. V času našega pogovora sicer še ni bilo znano, da bo SDS vložila predlog za razpis referenduma. Paravan je poudaril, da je razpis referenduma politična odločitev, v Gen energiji pa si bodo prizadevali, da bo javna debata pred referendumom čim bolj transparentna in objektivna. »Navsezadnje pa naj bi bila kmalu sprejeta resolucija o nadaljnji rabi jedrske energije in to je politični signal, načelna politična odločitev, da želimo iti po tej poti,« je dodal. Pravkar se je sicer zaključila javna obravnava te resolucije, kmalu bo šla v medresorsko usklajevanje. Vlada naj bi resolucijo potrdila do konca januarja in jo potem poslala v sprejem v državni zbor. Po najbolj optimalnem scenariju bi lahko bila sprejeta že v mesecu maju, po manj optimalnem pa jeseni.

Kot je znano je vlada s premierjem Robertom Golobom na čelu v javnih izjavah kot leto razpisa referenduma omenjala leto 2027, saj bi do tedaj razpolagali z nekaterimi informacijami, ki jih v tem trenutku še nimamo, kar bi gotovo prispevalo k bolj verodostojni in utemeljeni referendumski odločitvi. Tedaj bo namreč znana moč drugega jedrskega bloka, ki bi ga postavili, pa tudi okvirna cena in čas izgradnje. Vse to so za zdaj še neznanke, v Gen energiji pa preverjajo možnosti za umestitev blokov različnih moči v prostor. Razpon možnosti je od 1100 megavatnega, 1600 megavatnega in celo do dveh 1100 megavatnih jedrskih blokov. Temu primeren je tudi razpon cen, ki po uradnih podatkih niha od 10 do 20 milijard evrov. Vlada in resorno ministrstvo se včeraj na vložitev predloga SDS o posvetovalnem referendumu nista odzvala.

Referendum kot politična dolžnost

Referendum pred sprejemom končne odločitve o JEK 2 je sicer ena izmed zavez, ki jo je vladna koalicija zapisala v koalicijsko pogodbo, navsezadnje pa ga predvideva tudi že leta 2015 sprejeta Strategija o upravljanju kapitalskih naložb države, kar pomeni, da bi se vsakokratna koalicija izvedbi referenduma pravzaprav težko izognila. Iz omenjene strategije – gre za odlok, ki ga je sprejel državni zbor - izhaja, da je »družba Gen energija nosilka načrtovane investicije v blok 2 NEK, ki bo v prihodnosti strateškega pomena za dolgoročno in zanesljivo oskrbo Republike Slovenije z električno energijo in za prehod v nizkoogljično družbo, poleg tega pa zagotavlja tudi finančne vire za razgradnjo in skladiščenje nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov ter visokoradioaktivnih odpadkov iz bloka 1 NEK. Pred dokončno odločitvijo o investiciji v blok 2 NEK se predhodno opravi vse potrebne ekonomske in ostale strokovne analize ter izvede posvetovalni referendum«.

Dejan Paravan je sicer še povedal, da je projekt JEK 2 v fazi priprave na oddajo vloge za državni prostorski načrt in da se bo letos začelo umeščanje v prostor. V družbi so se že začeli pogovarjati s tremi potencialnimi dobavitelji in hkrati pripravljajo ekonomske analize, na kakšen način zapreti finančno konstrukcijo. Tudi Gen energija že več kot desetletje redno izvaja javnomnenjske ankete in preverja podporo projektu med prebivalci države. Njihove ankete, podobno kot Dnevnikova, prav tako nakazujejo na visoko podporo projektu, še zlasti pa je ta visoka po energetski krizi. Trenutno naj bi projekt podpiralo skoraj 70-odstotkov vključenih v anketo (podrobnosti ankete – vzorec in čas izvedbe- niso znane). x