Potem ko je Smučarska zveza Slovenije (SZS) preko Zavoda za promocijo zimskih športov Sloski uspešno izvedla tekmovanje alpskih smučark za 60. Zlato lisico v Kranjski Gori, jo v letošnjem letu čakata še dva velika projekta v Planici – svetovno mladinsko svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju od 4. do 11. februarja ter finale svetovnega pokala v smučarskih skokih od 21. do 24. marca na letalnici bratov Gorišek.

Proračun mladinskega svetovnega prvenstva je 700.000 evrov

Ko je SZS s Planico dobila organizacijo članskega svetovnega prvenstva, ki ga je lani uspešno izvedla, se je zavezala, da bo priredila še tekmovanje za mladince in mladinke ter v smučarskem teku tudi v starostni kategoriji do 23 let. »Mladinsko svetovno prvenstvo je veliko manj odmevno kot člansko, a organizacijsko enako zahtevno. Najceneje bi bilo, če bi prvenstvo izvedli s skoki v Kranju in smučarskimi teki na Pokljuki, a smo ostali v Planici, saj želimo, da mladi doživijo izkušnjo in čar nastopov na istih objektih, na katere se bodo vračali v članski kategoriji,« je izpostavil predsednik SZS Enzo Smrekar.

Proračun za organizacijo mladinskega svetovnega prvenstva, ki je okrog 700.000 evrov, je že pokrit. Čeprav je bil lani na svetovnem prvenstvu obisk gledalcev slabši od pričakovanji, je bil dobiček prireditve kar dva milijona evrov, ki bo po obračunu stroškov za mladinsko prvenstvo razdeljen znotraj nordijske družine. Ker želijo čim večjo podporo mladim športnikom in športnicam, bo vstop na tekmovanja brezplačen, v Planici pa bo treba plačati parkirnino 3,5 evra. Z nekaterimi šolami so se dogovorili, da bodo v okviru športnih dni prišle na ogled tekmovanja. »Planica si je skozi desetletja prirejanja tekem zgradila izjemen ugled in postavila standarde, ki jih zdaj ne moremo znižati. Tekmovanje bo organizirano na visoki ravni. Prijetno smo bili presenečeni nad pozitivnim odzivom nekaterih pokroviteljev, ki so pokazali veliko zanimanje,« je izpostavil prvi operativec prireditve Tomaž Šušteršič.

Finale svetovnega pokala v smučarskih poletih bo po tradiciji na letalnici v Planici. Da bi se izognili težavam s pretoplim vremenom, ki zmehča zaletno smučino, bodo treninge in tekmovanja začeli zelo zgodaj. V četrtek, 21. marca, bo prva serija za trening že ob 8. uri in kvalifikacije ob 10. uri. V petek, 22. marca, bo tekma v tradicionalnem terminu popoldne ob 15. uri, v soboto (ekipna tekma) in nedeljo (veliki finale sezone 30 najboljših posameznikov v skupnem seštevku svetovnega pokala) pa prva serija že ob 9.30. Prireditelji so se odločili, da vstopnic kljub inflaciji ne bodo podražili, ampak bodo cene enake, kot so bile za finale marca lani. V predprodaji, ki bo trajala do 4. februarja, bo cena vstopnice na stojišču za odraslega za vsak tekmovalni dan (petek, sobota, nedelja) 30 evrov, od 5. februarja naprej pa 35 evrov. Pestra bo tudi ponudba vstopnic za tribune in klube VIP. Zelo bogat bo spremljevalni program s koncerti.

Planica bo kandidirala za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju leta 2031

Enzo Smrekar je ponosno napovedal, da bo Slovenija s podporo države vložila kandidaturo za svetovno prvenstvo v smučarskih poletih 2028 v Planici in že razmišljajo o novi kandidaturi za svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju leta 2031. »Nordijsko smučanje je doma v Sloveniji. Veliko dela nas čaka na tekaškem delu, medtem ko smo v skokih zagotovili dobro piramido, ki prinaša kontinuiteto in podmladek. Trudimo so, da bi ta model prenesli na vse ostale panoge, a manjkajo poligoni, denar, trenerji po klubih...,« je končal Smrekar. x