S štirimi milijoni evrov si tretje mesto delita Jonas Vingegaard, zmagovalec zadnjih dveh Tourov, pri Visma-Lease A Bike in svetovni prvak Mathieu van der Poel pri Alpecin-Deceunincku. Vingegaardov moštveni kolega Wout van Aert zasluži tri milijone in pol, Remco Evenepoel pri Soudal Quick-Stepu 2,8 milijona, Tom Pidcock pri Ineosu in Pogačarjev pomočnik Adam Yates pa 2,7 milijona evrov.

Pogačar dodatno zasluži tudi denarnimi nagradami, honorarji za nastope in sponzorskimi pogodbami. Teh je kar nekaj, denar mu kaplja od podjetja DMT, katerih čevlje nosi, za čelado mu plačuje Met, za prehranske izdelke Enervit, sodeluje tudi s hrvaško blagovno znamko vode Jana, ameriškim tehnološkim podjetjem Plume in Slovensko turistično organizacijo.

»Za nobenega športnika v moji karieri ni bilo tako velikega zanimanja blagovnih znamk. V kolesarstvu lahko na Pogačarja gledamo kot na najbolj univerzalnega, najbolj vsestranskega, tistega z največjim komunikacijskim dometom,« je povedal Pogačarjev zastopnik Alex Carera in dodal, da bo njegov klient v letu 2024 odprl račune tudi kitajskih družabnih omrežjih, čeprav je konec lanskega leta zavrnil sponzorsko ponudbo kitajskega tehnološkega podjetja.