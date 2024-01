Razstava o zgodovini Kopra

V Mali loži koprske Pretorske palače so predstavljeni najpomembnejši dogodki in osebnosti iz 1500-letne zgodovine mesta. Obiskovalci bodo med drugim lahko izvedeli več o legendi o nastanku mesta in posvetitvi prvega škofa leta 524. Poleg legende o prihodu škofa sv. Nazarija so med zgodovinskimi mejniki predstavljeni sprejetje mestnega statuta, kuga, ki je zdesetkala mesto, in prihod Napoleona ter takratna odločitev o povezavi otoka s kopnim. Del razstave je posvečen znamenitim osebnostim. Med temi organizatorji izpostavljajo beneškega slikarja Vittoreja Carpaccia, ki je v Kopru preživel zadnje desetletje življenja, in zdravnika ter izumitelja termometra Santoria Santoria, ki se je v Kopru rodil in v njem živel.