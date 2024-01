Kot je Hans Kluge izpostavil na novinarski konferenci, WHO priporoča, da se ranljive osebe, za katere obstaja največje tveganje za covid-19, cepijo še šest do 12 mesecev po zadnjem odmerku. To so starejši, nosečnice, osebe z oslabljeno imunostjo in težjimi kroničnimi boleznimi ter zdravstveni delavci, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Pandemija nas je med drugim naučila, da je zaščita sebe in drugih pred okužbami z respiratornimi virusi nov način življenja, je dejal ter pristavil, da moramo pri tem glede na stopnjo tveganja sami oceniti, kako zaščititi sebe in druge. Spomnil je, da ukrepi segajo od tega, da ostanemo doma, ko smo bolni, higiene kašlja in rok do ustreznega prezračevanja notranjih prostorov ter nošenja zaščitnih mask v bolnišnicah ali prostorih, kjer je veliko ljudi, je sporočil WHO na omrežju X.

Kluge ne izključuje pojava nove in težje različice covida-19

Kluge je ob tem izrazil zaskrbljenost, ker »zdravje drsi z dnevnega reda politike« in ker ne naslavljamo časovne bombe, s katero se soočajo zdravstveni delavci in delavci v zdravstveni negi. Opozoril je, da se lahko zgodi, da »ne bomo pripravljeni na vse neobičajne primere, kot je pojav nove in težje različice covida-19 ali še neznanega patogena«. Pozval je k nadaljnjim vlaganjem v zdravstvo za rešitev pomanjkanja zdravstvenih delavcev in osnovnih zdravil.

Opozoril je še, da so nekatere države zmanjšale ali prenehale poročati WHO o primerih covida-19 ter izpostavil pomen nadaljnjega nadzora nad covidom in drugimi respiratornimi boleznimi.

Izpostavil je tudi ugotovitve zadnje študije evropskega urada WHO, ki kaže, da je bilo v Evropi zaradi cepiv proti covidu-19 rešenih najmanj 1,4 milijona življenj. Analiza 44 držav iz skupno 53 držav regije pa je pokazala, da je bilo več kot 90 odstotkov ljudi, ki so jim cepiva rešila življenje, starejši od 60 let, je dodal.

Na splošno so cepiva v evropski regiji WHO zmanjšala število smrti za 57 odstotkov med lanskim marcem in decembrom 2020, ko se je začelo cepljenje. Samo s prvimi poživitvenimi odmerki pa so po ocenah rešili 700.000 življenj, je še izpostavil.

Po podatkih WHO z 19. decembra lani so v evropski regiji WHO, ki vključuje tudi srednjo Azijo, sicer zabeležili več kot 277,7 milijona primerov covida-19 in več kot 2,2 milijona smrti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.