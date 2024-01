Razpis je bil namenjen projektom, ki ozaveščajo in usposabljajo ljudi na področju aktivnega državljanstva in spodbujajo k udeležbi v demokratičnih procesih.

Nerazporejena sredstva bodo še vedno namenjena razvoju NVO.

Sanja Ajanović Hovnik je s funkcije ministrice za javno upravo odstopila 6. oktobra lani med drugim zaradi očitkov, povezanih z omenjenim razpisom. Med največjimi prejemniki sredstev na razpisu, objavljenem konec marca lani, je bil namreč tudi Inštitut za preučevanje enakosti spolov (IPES) pod vodstvom Kaje Primorac. A Primorčeva je bila hkrati direktorica in solastnica podjetja Smart center, katerega solastnica in direktorica je bila do sredine junija 2022 Ajanović Hovnik, nato pa je svoj delež prepisala na mamo.

Komisija za preprečevanje korupcije je pri izvedbi razpisa zaznala sum kršitve s področja nasprotja interesov in zoper nekdanjo ministrico uvedla preiskavo.

