Nekdaj uglednemu Kranjskogorčanu sodijo zaradi spolnega napada na desetletno deklico, s katero je živel v družinski skupnosti. Kot smo poročali že pred novim letom, je obdolženi očitke državnega tožilstva, ki je zanj predlagalo tri leta in deset mesecev zaporne kazni, priznal, predlagana zaporna kazen, tri leta in deset mesecev zapora, pa je razburila javnost.

Ob razkritju afere: »Spoštovani« ravnatelj ali spolni plenilec?

Nadzor pokazal nepravilnosti pri delu gorenjskih policistov

Izredni nadzor nad delom kranjske policijske uprave, ki ga je opravil direktorat za policijo in druge varnostne naloge, je pokazal nepravilnosti pri delu policistov z radovljiške policijske postaje pri izvajanju nadzora nad prepovedjo približanja. Do konca meseca morajo zato po navodilih MNZ izdati enotna pojasnila za policiste in ugotoviti objektivno in subjektivno odgovornost policistov.

Komentar Tamare Krivec: Žrtev vedno na prvem mestu